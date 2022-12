Plánujete fotovoltaiku až na jaře? Včera bylo pozdě

Fotogalerie +4

V kontextu fotovoltaiky to znamená, že je její ekonomická návratnost i se zastropovanými cenami zhruba pět let. Životnost kvalitních komponentů fotovoltaických elektráren se kalkuluje na zhruba 30 let, což znamená až 25 let produkce elektřiny zdarma.

Nezávislost a soběstačnost? K nezaplacení!

Ekonomickou stránku věci jsme již zmínili, v určitých chvílích ale peníze nejsou vše. V poslední době společností prorůstá nejistota, která se stupňuje. Energetický trh je nestabilní a nevyzpytatelný, stejně jako válečný konflikt na Ukrajině. Především v 21. století, kdy si bez elektřiny ani neotevřete garáž či vjezdovou bránu, neohřejete jídlo a ani si nezakonzervujete chladem potraviny, je doslova k nezaplacení mít vlastní zdroj energie.

Fotovoltaika vám přináší jistotu. S funkcí „velký BACK UP“ od SOLUTION ENERGY v případě blackoutu vámi vybrané okruhy poběží z fotovoltaických panelů či akumulátorů. Pozor, ne u všech fotovoltaických zařízení je tato funkce samozřejmostí a je zapotřebí si to před nákupem ohlídat. Je fér zmínit, že i tato funkce má své limity, například u střídače o výkonu 10 KW je to 2,2 KW na jednu fázi. Tedy elektrokotel vám to pravděpodobně neutáhne, ale v době nouze budete rádi i za přímotop, světlo a možnost uschovat a ohřát si potraviny.

Fotovoltaika v zimě

Fotovoltaika i navzdory často slýchanému dogmatu solidně vyrábí elektřinu i v zimním období. Nepočítejte s tím, že vám pokryje náklady na vytápění (nemáte-li nízkoenergetický dům s tepelným čerpadlem), stále vám však dokáže pokrýt běžnou spotřebu domácnosti (pračku, myčku, televizi a osvětlení).

Fotovoltaika v mlze

Podzimní dny jsou ve znamení mlhy a nejeden by si mohl říct, že v mlze je fotovoltaika prakticky k ničemu. To je ovšem mýlka! Praktický příklad: V sídle firmy SOLUTION ENERGY mají fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4,44 KWp a i v mlze dokáže pokrýt provoz spotřebičů běžného užití (počítače, osvětlení, routery, projektor).

Fotovoltaiku na jaře? Včera bylo pozdě!

Jste ve fázi zvažování? Hledáte vhodného partnera pro investici do svého domu v podobě pořízení fotovoltaické elektrárny a vaší prioritou je stihnout příští letní sezonu, a tedy mít na jaře elektrárnu dokončenou? Pak bylo včera pozdě. Vzhledem k běžným instalačním termínům na trhu již není jisté, že to stihnete. SOLUTION ENERGY však stále jako jedni z mála garantují montáž už na jaře!

Na co se zaměřit u fotovoltaické elektrárny

Zvažte také, zda při takto velké investici (pokud možno) nekoupit o pár panelů navíc i v případě, že je to nad vaši aktuální spotřebu. Důvodů k tomuto kroku je mnoho, například vaše spotřeba se v čase zvedá (každý rok přibývají do domácnosti nové elektrické spotřebiče), fotovoltaické panely oproti tomu degradují na svém výkonu zhruba jen o 1 % každý rok. Dále nás pravděpodobně v budoucnu nemine pořízení elektromobilu, a to bude nejlepší nabíjet doma a ideálně zdarma. Navyšte tedy výkon teď, protože pak to bude složitější a možná i nemožné. Občas se totiž stává, že výrobce ukončí produkci výkonové řady fotovoltaických panelů (z mnoha důvodů) a vy v budoucnu můžete mít s rozšířením problémy.

Jak vybírat

Zaměřte se na firmu, kterou zvažujete ve výběru montáže fotovoltaické elektrárny. Prověřte si její historii, minimálně rok je žádoucí. Dále by vás měly zajímat recenze, ideálně s fotografiemi, ty jsou nejrelevantnější. U každé firmy se mohou objevit falešné negativní recenze nebo se občas něco prostě jen nepovede. To je přirozené, nesmí zde ale být desítky recenzí lidí, kteří si stěžují na celý průběh a jsou evidentně naštvaní, to je pak jistě něco v nepořádku.

Termické panely versus malá fotovoltaická elektrárna

„Občas se na nás obracejí klienti se žádostí o kalkulaci na termické panely neboli solární kolektory pro ohřev vody. Tyto produkty vůbec nemontujeme a vždy klientům vysvětlíme přednosti i malé fotovoltaické elektrárny v kombinaci s AZ routerem. Termické panely ohřívají pouze vodu (vůbec nepodporují spotřebu energie domácnosti) a nevztahuje se na ně vysoká dotace od Nové zelené úsporám. Naproti tomu naše základní soustava fotovoltaické elektrárny o výkonu 4,5 KWp bez akumulátorů s AZ routerem a virtuální baterií dokáže nejen ohřívat vodu, ale i plnohodnotně podporovat spotřebu energie v domácnosti. Přebytky elektřiny si dokážete uschovat na později ve virtuální baterii u dodavatele. Navíc zde dotace činí 105 000 Kč,“ vysvětluje Dominik Ondrůšek, obchodní ředitel SOLUTION ENERGY.

Hledejte kvalifikované obchodní zástupce

„Dnes a denně jsme u klientů na schůzkách, kde jim navrhujeme fotovoltaickou elektrárnu na míru, individuálně a objektivně, na čemž si zakládáme. Neprodáváme nějaké přednastavené jednotné šablony. My jsme experti a jsme tu pro optimální řešení každého domu. Naši obchodní zástupci jsou doslova energetičtí specialisté, kteří znají i technické detaily a neváhají je lidem sdělit. Rád bych řekl, že je to standard trhu, ale musím konstatovat opak, často jsou lidé zaskočení pravdou, kterou jim sdělíme, protože jiný obchodní zástupce jim pod vidinou provize nasliboval, jak s oblibou říká můj společník Jirka, „zlaté fontány“, jen aby prodal, a o funkčnost se již detailně a technicky nezajímal,“ upozorňuje Dominik Ondrůšek.

Proč vybrat právě SOLUTION ENERGY?