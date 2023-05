Pracujte pro nás, vybízí Renault

Až doposud měl zájemce o práci v dealerské síti Renault dvě možnosti. Buď na oficiální stránce zaškrtl pozici, o kterou má zájem, lokaci, kde by chtěl pracovat, nahrál svůj životopis a čekal, až se mu někdo ozve, nebo si musel najít webovou stránku dealerů v okolí svého bydliště a na každé z nich hledat, jakou pozici poptávají. Nyní se všechna volná místa, která zadávají dealeři na své stránky, automaticky zobrazí i na portálu Rozjeď to u nás alias rozjedtounas.renault.cz , který je součástí oficiálních stránek renault.cz. Pro uchazeče se tak stává aktuální poptávka jednotlivých dealerství Renaultu přehlednou a čitelnou.

„Náš sto patnáct let dlouhý, úspěšný příběh si vždy zakládal na moderních technologiích. Francouzská elegance v harmonii s vysokou úrovní odbornosti. Mezinárodní výzkum a vývoj byl vždy sladěn s potřebou uspokojovat lokální potřeby. Doma se cítíme nejen ve vodách elegance, ale i ve světě průkopnického designu. Vyznáme se také ve sportovních vozech, které trhají asfalt. Zároveň se statečně vydáváme za dobrodružstvím po cestách necestách našimi vozidly určenými do terénu. Inspirace, zkušenost, charisma, vášeň. To je pravý Renault. V případě, že tuto vášeň cítíte také, budeme rádi, když se připojíte do našeho týmu,“ vybízí tým Renault.