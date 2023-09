Je mrštná a ladná jako šelma, po které má jméno. Důmyslný design karoserie, překvapující zavazadlový prostor i kombinace vysokého výkonu s nečekanou hospodárností. To je ikonický Ford Puma, který si můžete do konce září pořídit za speciální bonusovou a časově omezenou cenu. Automobilka Ford tím děkuje za 30 let svého působení na českém trhu.

Článek Atraktivní SUV Ford Puma je stále vyhledávanějším kompaktním a elegantním crossoverem na trhu, který celoevropsky jednoznačně patří k nejžádanějším vozům své třídy. Přestože svými rozměry zapadá do kategorie menších SUV, nabízí na rozumné délce dostatek prostoru, skvělé jízdní vlastnosti i nejmodernější techniku, což skvěle ladí se sportovním střihem karoserie i ergonomicky vymazleným vnitřním prostorem. Tuhle nabídku na Ford Puma si nenechte ujít Tento žádaný model ­můžete nyní získat za výhodných podmínek. Automobilka Ford si totiž připomíná 30 let působení na českém trhu. Zákazníkům, kteří si model Puma objednají do konce září, poskytne mimořádný bonus ve výši 30 000 korun – tedy tisícovku za každý rok. Co si ze široké nabídky variant dopřát? Například bohatě vybavený model Puma ST-Line X s prémiovým čalouněním sedadel s červeným prošíváním, audiosystémem B&O a bezdrátovým nabíjením telefonu. Díky časově omezenému bonusu může být Puma ST-Line X vaše již za 523 900 korun včetně výročního bonusu. Tip: Na fordskladem.cz/suv najdete aktuální nabídku skladových vozů. Foto: Ford.cz Ford Puma: Stvořena pro moderní život ve městě i mimo něj Ford Puma: Stvořena pro moderní život ve městě i mimo něj Pod přitažlivou karoserií se skrývá pokročilá mild-hybridní technika, díky níž dokáže Ford Puma zkombinovat vysoký výkon s nečekanou hospodárností, a celá řada chytrých řešení včetně důmyslného MegaBoxu, který nabízí uložiště o objemu až 456 litrů. Právě ten dělá z rozměrově menšího SUV nečekaně praktického pomocníka, se kterým zvládnete odvézt i objemnější náklad. MegaBox je navíc opatřen výpustní zátkou, díky které můžete vnitřní prostor jednoduše vypláchnout vodou. Zážehový motor 1.0 EcoBoost je jedenáctinásobným držitelem ocenění Mezinárodní motor a hnací ústrojí roku. Užijete si s ním nekompromisní výkon, jaký byste očekávali od konvenčního motoru o objemu 1,5 l, ale s nižší spotřebou paliva a emisemi CO2, díky čemuž je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale i k provozním nákladům. Pro Ford Puma je samozřejmostí moderní palubní systém včetně permanentního online připojení, které umožňuje dynamický výpočet trasy v navigaci podle hustoty provozu. Tento zabudovaný integrovaný navigační systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním potěší také barevným 8palcovým dotykovým displejem. Tip: Praktičnost zavazadlového prostoru zvyšuje i polohovatelný kryt. Jednou rukou ho můžete dát ze standardní polohy do roviny se sklopenými opěradly zadních sedadel. A když není potřeba, nemusíte vymýšlet, kam s ním. Jednoduše ho zasunete za opěradla. Fotogalerie +2 Když se řekne Ford Puma… Jak je vidět, Ford Puma není jen další designový kousek, který sjel z výrobní linky. Je to také do nejmenšího detailu promyšlený partner, který vás hlídá na každém kroku. Vybrali jsme tři zajímavé přednosti, které jako řidič, spolujezdec i účastník silničního provozu oceníte: Inteligentní adaptivní tempomat upravuje rychlost podle vozidla jedoucího před vámi. Stačí zadat požadovanou rychlost a odstup auta před vámi. Snadnější parkování díky zadní kameře nebo to zkrátka nechte na své Pumě. Aktivní parkovací asistent totiž umí vyhledat vhodné parkovací místo, do kterého vás automaticky navede. Jediné, co musíte udělat, je ovládat plyn, brzdy a řazení. Světlomety, které vás navedou. Přední LED světlomety zahrnují také charakteristická LED světla denního svícení a LED odbočovací světla. Mlhová světla vám pomohou osvětlit vnitřek zatáčky, když otočíte volantem o více než 30 stupňů. A navíc – spolu s vynikající spotřebou paliva a skvělými jízdními vlastnostmi dokáže Ford Puma v závislosti na výkonu a převodovce zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhých 8,7 až 9,8 sekundy.