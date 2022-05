"Je to nádherný poct, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Výhrou si vylepšila bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4:2.