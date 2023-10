Problémy Muchové před Turnajem mistryň. Příprava není ideální, přiznala česká hvězda

„Turnaj mistryň je třešinka na dortu za sezonou. Skončit v sezoně mezi nejlepší osmičkou je pohlazení pro celý tým,“ řekla Muchová. „Od US Open jsem neodehrála žádný turnaj. Příprava není stoprocentní, ale snažíme se dělat, co můžeme. Jsem hodně na kurtu, i když ne s raketou. Snažíme se připravovat a doufám, že v úterý odletíme s týmem do Cancúnu,“ doplnila. Turnaj mistryň startuje 29. října.