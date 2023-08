TENIS ONLINE: Výborně! Muchová srovnala bitvu se světovou jedničkou. V akci další Češky

Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová má před sebou další těžký test. Potom, co ve druhém kole vyřadila legendu Carolinu Wozniackou, na ni čeká Američanka Coco Gauffová. Obě dvě tenistky se vezou na vítězné vlně, Gauffová je aktuálně na pěti výhrách v řadě, Vondroušová dokonce na devíti.

Hodinu po půlnoci by měl začít zápas Petry Kvitové proti olympijské vítězce Belindě Bencicové. Vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 by se po případné výhře nad Švýcarkou utkala s lepší z dvojice Samsonová - Sabalenková.