Tenisové turnaje v Auckladu se po dvouleté koronavirové pauze vrátí do kalendáře

Turnaje v Aucklandu se od příští sezony vrátí po dvou letech do kalendáře tenisové WTA i ATP poté, co vláda Nového Zélandu začala s uvolňováním přísných cestovních omezení kvůli pandemii koronaviru. Hranice pro očkované cestující z Austrálie by se měly bez nutnosti karantény otevřít v polovině dubna.

Foto: Twitter @WTA Tenis - ilustrační fotoFoto : Twitter @WTA

Článek Ženský turnaj v Aucklandu, který tradičně zahajoval sezonu, se hrál naposledy v roce 2020 a trofej tehdy získala Serena Williamsová. Posledním vítězem mužské soutěže hrané o týden později byl ve stejném roce Francouz Ugo Humbert. V roce 2023 by měly ženy v Aucklandu opět odstartovat sezonu od 2. ledna, muži by je měli v přípravě na Australian Open následovat od 9. ledna. Tenis Už bez české účasti. Ruskou překážku Vondroušová nepřekonala

