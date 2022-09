"Byl to velmi těžký zápas. Nečekala jsem to tak náročné. Garbiňe zahrála skvěle. Takhle jsem ji neviděla hrát už hodně dlouho, zejména ve vzájemných zápasech. Velmi dobře podávala a bojovala. Stejně jako já. Kvůli výpadku ve třetím setu jsem musela hodně bojovat, abych zvítězila. Čelila jsem pár mečbolům při podání a tie break byl noční můrou. Jsem ráda, že to nějak dopadlo, a cítím velkou úlevu," uvedla na tiskové konferenci Kvitová.

"Úplně jsem se vyšťavila. V tie breaku jsem to tahala jako nikdy za celý život. Přitom jsem si říkala, že to není má hra a že do toho musím víc chodit. Garbiňe do toho také chodila. Chtěla jsem si to uhrát sama, ale nešlo to. Jsem ráda, že jsem to nějak uklohnila," řekla českým novinářům Kvitová.