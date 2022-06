Šwiateková neprohrála už od půlky února, od té doby posbírala šest trofejí: v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Římě a na French Open. "Tohle byl můj první zápas na trávě v sezoně, takže jsem tušila, že to bude trochu ošidné. Na začátku druhé sady jsem ztratila koncentraci a ona toho docela dobře využila," řekla polská hvězda. "Jsem ráda, že jsem to pak otočila a že to bylo ve dvou setech," dodala tenistka, jež soupeřce nadělila kanára letos už posedmnácté.