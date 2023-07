TENIS ONLINE: Parádní start Wimbledonu! Strýcová rozdrtila soupeřku, Martincová jde do třetí sady

Wimbledonská šampionka ve čtyřhře z roku 2019 Strýcová, která se po mateřské pauze dostala v rámci rozlučkového turné do soutěže díky takzvanému chráněnému žebříčku, začala proti Belgičance Maryně Zanevské skvěle. První set ovládla poměrem 6:1 a zdálo se, že udělá se soupeřkou krátký proces.

Strýcová, jejímž londýnským maximem ve dvouhře je semifinále z roku 2019, se ovšem ve druhé sadě dostala do problémů. Prohrávala 2:5 a situace rázem vypadala jinak. Zkušená Češka se následně nechala ošetřit a možná nabrala druhý dech. Uhrála totiž dalších pět her v řadě a mohla slavit postup do druhého kola.