České veslařky dopoledne na MS na postup do semifinále nedosáhly

"Chtěly jsme jet vše vyrovnaně a uvidělo by se, co se stane v závěru. To se nám povedlo, ale asi nám došly síly. V poslední pětistovce ony začaly nastupovat a my jsme to neodchytly," uvedla Novotníková pro Českou televizi. "V opravné jízdě to budeme muset zvládnout lépe," doplnila Flamíková.