Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně po 1. kole vede a útočí na 85. výhru

Dubovská za Shiffrinovou zaostala o více než dvě a půl sekundy, mezi elitní třicítku se vešla o necelých deset setin. "Musela jsem se do poslední chvíle modlit, abych se dostala do druhého kola. Za to jsem ráda. Doufám, že v dalším kole, předvedu jízdu, na jakou mám," řekla novinářům.

Adriana Jelínková ztratila na 33. místě na postup pět setin. Gabriela Capová a Klára Gašparíková vypadly hned v horní části trati. "Škoda. Bylo to o fous, chyběly jen setinky. Normálně bych řekla, že to bolí, ale byl to první slalom a jsem spokojená. Určitě je to povzbuzení i do zítřejšího závodu," dodala Jelínková.