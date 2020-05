Nejužitečnější hráč loňského finále ligy amerického fotbalu drtí soupeře na konzoli

Poslední březnový víkend měl odstartovat nový ročník Paddock ligy. A to pěkně zostra, reprízou loňského semifinále mezi Prague Lions a Vysočinou Gladiators. K duelu největších favoritů na účast ve finále nedošlo. Nyní nad sezonou visí otazník. Zklamání neskrýval hlavní trenér pražského týmu, Zach Harrod. „Měli jsme pro letošní sezonu nejlepší tým za dobu, co jsem u Lions," zasnil se americký trenér.

Lions a ostatní týmy Paddock ligy si tak musejí vystačit s virtuální ligou. Česká asociace amerického fotbalu se vydala cestou esportu. Deset týmů se přihlásilo do prvního ročníku Paddock eligy, která se hraje na platformě Playstation 4. „Týmy reprezentují skuteční hráči. Ve tříčlenných týmech musí být alespoň dva z nich. V rámci jednoho zápasu pak každý člen týmu odehraje jeden duel se svým soupeřem," vysvětlil formát soutěže Radim Kroulík, PR manažer svazu.

Liga amerického fotbalu čeká kvůli pandemii koronaviru na start, bojuje se zatím alespoň na herních konzolích.

ČAAF

Prague Lions po dvou odehraných kolech dominují. V šesti duelech zatím ani jeden z hráčů pražského týmu nenašel přemožitele. V týmu mají Lions i hvězdu ze hřiště. Lukáš Růžek patří k dlouholetým oporám a v loňském finále si vysloužil trofej pro nejužitečnějšího hráče. „S výkonem našeho týmu jsem naprosto spokojený. Všechny výsledky byly zatím poměrně jednoznačné, snad to tak půjde dál," hodnotil úvodní vystoupení Růžek. I přes bezchybnou bilanci vidí prostor pro zlepšení. „Dělám hodně chyb, protože to prostě neumím pořádně s ovladačem, ale zatím se mi to nevymstilo."

Zatímco na hřišti patří Lions k jasným favoritům, tak ve virtuální lize nebylo možné dopředu porovnat síly. „Byla to velká neznámá. Při současné absenci ligy je to ale příjemné rozptýlení," konstatoval Růžek. Zároveň nastínil, jak by se virtuální liga mohla vyvíjet dál. „Třeba se v nadcházejících ročnících podaří uspořádat plnou sezonu s 32 NFL týmy. Určitě by šlo o zajímavou podívanou a výborný doplněk ligy."

Trenér proti americké posile

Na paty pražskému týmu šlapou přerovští Mammoths, kteří zatím také ovládli oba úvodní zápasy. „Klíčové duely se nám zatím daří vyhrávat," oddechl si Radim Dohnal, který v reálném fotbale působí jako trenér útoku Mammoths. „Můj výkon se mi po posledním duelu hodnotí těžce, protože jsem dostal za vyučenou od Michaela Lindseyho z Gladiators."

Tým z Vysočiny vyslal do eligy silný kalibr v podobě americké posily. Lindsey se měl letos představit v dresu Gladiators po boku hrajícího trenéra Reginalda Langforda. Kamarádi z dětství se měli v českém týmu potkat již podruhé. První českou štaci si Lindsey s Langfordem vyzkoušeli v Pardubicích v roce 2017. Lindsey v minulosti vyhrál anketu o nejužitečnějšího hráče útoku nejvyšší ligy. Teď pomáhá svému týmu na dálku a s ovladačem.

Od konzole zpět na trávník

Sport se v Česku pomalu vrací do normálu a brzy by se mělo rozhodnout, kdy a jak se letos představí americký fotbal na českých trávnících. Podaří se někomu vyhrát double na hřišti i na herní konzoli? Základní část Paddock eligy skončí po pěti kolech a následovat bude semifinále a finále.