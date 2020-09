CS:GO Tipsport COOL liga má za sebou 7. kolo, do vedení jde CZC.eSuba

Esportoví příznivci sledovali v pondělí 7. kolo Tipsport COOL ligy ve hře Counter-Strike: Global Offensive. Nejlépe se dařilo CZC.eSubě, která dokázala opanovat duely se Sampi i Enterprise a je novým lídrem tabulky. Na průběžné čtvrté místo zaručující postup do bojů do play off poskočili plejeři Eclot Gaming.