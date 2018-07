Jezdec po lajně. Nejstarší Hapalův syn zdědil po otci touhu vyhrávat

Nováček národní ligy bodoval v obou úvodních zápasech, Hapal mladší si svou premiéru ve druhé nejvyšší soutěži navíc osladil gólem. „Jsou to sice jen dva zápasy, ale neprohráli jsme, máme čtyři body a kdybychom nedostali s Vlašimí gól v poslední minutě, mohli jsme mít šest. Moc si to užívám," říká Lukáš Hapal, pro něhož jsou dva starty ve druhé lize vrcholem fotbalové kariéry. Do první, ve které jeho otec odehrál 194 utkání, zatím nenakoukl.

„Taťka měl dar od boha, byl to Pan fotbalista. U mě je to o dřině, jsem spíše ten jezdec po lajně," vysvětluje Lukáš Hapal. „Po tatínkovi jsem podědil především chuť po vítězství. On nikdy neuměl prohrávat a šel vždy za vítězstvím a tohle mám po něm," svěřuje se.

Táta Pavel Hapal, olomoucká legenda a nyní už bývalý kouč Sparty, je na nejstaršího ze tří synů hrdý. „Moc mu fandím, prošel si trnitou cestu. Začal v Sigmě Olomouc, ale protože se rozhodl pro jazykovou školu, a ne sportovní, v Sigmě skončil. Šel do HFK Olomouc, pak do Mohelnice a nakonec do Prostějova, s nímž vybojoval postup do druhé ligy a hned v prvním utkání vstřelil gól. Vážím si toho, co už dosáhl," chválí spokojený otec.

Do fotbalu mu mluví. „Konzultujeme každý zápas, snažím se mu poradit, to je normální. Některé rady si vezme k srdci, o jiných diskutujeme. Ale o fotbale si povídám i s mladšími syny. Ondřej hraje za dorost Sparty a Štěpán za Sigmu v kategorii U14," dodává slavný táta.

„Jsme fotbalová rodina a když se sejdeme, bavíme se jenom o fotbale," usmívá se Lukáš Hapal. I konec ve Spartě tak byl tématem rodinných hovorů. „To, jak to ve Spartě dopadlo byla smůla. Ale taťka je úspěšný člověk, odpočine si s rodinou a zase bude brzy trénovat," říká Lukáš. Co třeba v Prostějově, který vede spoluhráč Pavla Hapala ze Sigmy Oldřich Machala? „To se asi nestane, i když by se mi to moc líbilo. Jednou bych pod ním rád hrál," svěřuje se Lukáš Hapal.