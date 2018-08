Chybí nám větší zarputilost a pořád se učíme, tvrdí žižkovský kouč Mikolanda

Potřebné a cenné trenérské zkušenosti sbírá nový kouč fotbalistů Viktorie Žižkov Petr Mikolanda. O náročnosti Fortuna národní ligy se přesvědčil i v pátém kole na hřišti FK Ústí nad Labem, kde pražský celek podlehl 1:4. „Hrajeme to, na co máme. A pořád se učíme,“ řekl žižkovský kouč v rozhovoru pro Sport.cz.

V čem vidíte největší rozdíl mezi týmy Ústí a Žižkova v úvodní fázi nové sezóny?

Ukázal to vzájemný zápas. V prvním poločase dali Ústečtí ze čtyř střel tři góly. Nabídli jsme jim je vlastními chybami. Také my jsme si vytvořili šance, ale nebyli jsme na rozdíl od soupeře efektivní. Všechno rozhodl gól Ústí na 3:1. I přes prohru se nemáme za co stydět.

V předešlém kole jste porazili Zbrojovku Brno 3:2, poté přišel nezdar v Ústí. Co to napovídá o rozpoložení a formě vašeho celku?

Hrajeme to, na co máme. Hráči se učí a zatím jim chybějí zkušenosti, aby neztráceli jednoduché míče. Starší kluci se snaží táhnout mladší. Potřebovali bychom mít větší zarputilost v pokutovém území.

Co si odnášíte ze zápasů se špičkovými celky soutěže?

Ústí vede tabulku bez ztráty bodu, je v laufu, má náš obrovský respekt. Za to, jak tam pracují, si zaslouží absolutorium. A pokud jde o Žižkov, měli bychom se zlepšit, co se týče jednoduchosti a herní zodpovědnosti. Už ve středu hrajeme zápas v MOL Cupu.

Jak se vám na Žižkově spolupracuje s realizačním týmem?

V tom problém není. Asistent Jan Kmoch je zkušený, trénoval i v arabském světě. Je tady i Kamil Mácha. Společně se snažíme udělat maximum. Věřím, že to dostaneme i z hráčů.

Pomýšlíte na horní polovinu tabulky?

Takové postavení by se asi líbilo všem. Až tam budeme, pokusíme se tyto pozice udržet. Ale k tomu, abychom figurovali do osmého místa, je nutné pravidelně sbírat body, což se v Ústí nepovedlo.