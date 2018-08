Nesmíme se uspokojit, každý zápas je bojem, uvažuje budějovický brankář Křížek

Můžete charakterizovat předchozí ročníky druhé ligy? Co zabránilo Dynamu České Budějovice v boji o postup?

Je to specifická soutěž, v níž je nesmírně obtížné se prosadit na nejvyšších příčkách. Když v ní před dvěma lety startovaly Sigma Olomouc a Baník Ostrava, bylo pro ostatní celky hodně náročné s nimi držet krok. Loni zase hned od úvodu dominovala Opava a k ní se na jaře připojila Příbram. Přitom jsme minulou sezónu začali výborně, asi stejně jako teď na podzim.

Lákají vás tedy v této sezóně smělé ambice směrem k zapojení se do postupového klání?

Doufám, že probíhající ročník pro nás bude úspěšný. A dovedeme svou snahu do zdárného konce. Nesmíme se ale uspokojit, že jsme se po šesti kolech dostali do čela tabulky. Každý zápas je bojem. Vůbec nemá cenu se už nyní bavit o finiši soutěže, protože výš jde jen vítěz a případná baráž bude pro druhý i třetí celek těžkou prací.

Jste spokojen s aktuálním budějovickým kádrem?

Vedení klubu se podařilo doplnit tým o kluky, kteří do něj výborně zapadli. Nahradili hráče odcházející do první ligy a naše současné mužstvo takříkajíc šlape. Je to jenom dobře.

Jak vnímáte program vašeho týmu na přelomu srpna a září?

Všechny zápasy jsou těžké. Jsme rádi, že jsme doma zdolali Ústí nad Labem, které bylo svým pojetím nejkvalitnějším celkem, proti němuž jsme zatím nastoupili. I pro budějovické diváky se hrál asi dosud nejlepší zápas v sezóně. V sobotu jedeme do Pardubic, které se poslední tři roky pravidelně umisťovaly do pátého místa v tabulce a stejnou pozici si drží i letos na podzim. Věřím, že i v Pardubicích uhájíme první místo v tabulce. Čekáme ale houževnatého soupeře, druhá liga má letos vysokou úroveň.