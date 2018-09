Nečekáme, že lidi budou chodit ulicemi a mávat radostí, říká budějovický šéf Vozábal

V listopadu oslaví čtyřicáté narozeniny, ale ve fotbale Martin Vozábal vystřídal už řadu rolí. Během hráčské kariéry odehrál spoustu zápasů za tehdy ještě prvoligové České Budějovice, ale prošel i pražskou Slavií, Hradcem Králové, Slováckem, Mostem, Zlínem, Viktorií Žižkov i celky z nižších soutěží. Poznal rovněž trenérskou práci na jihu Čech a v posledních letech je generálním manažerem a členem představenstva Dynama České Budějovice. „Momentálně se nám daří ve druhé lize, ale za tři týdny to může být jinak," říká Vozábal v rozhovoru pro Sport.cz. o současnosti budějovického fotbalu.

Co pro vás znamená pozice ve vedení klubu?

Dostal jsem možnost a příležitost a snažím se pracovat. Jsme rádi, že jsme v popředí tabulky, ale v Budějovicích jsou lidi nastavení na to, že sem patří první liga. Že by tedy teď chodili po městě ulicemi a mávali radostí, že jsme druzí, to nemůžeme čekat. Čtvrtou sezónu hrajeme druhou ligu a není jednoduché bojovat o návrat mezi elitu.

Čekal jste, že se mužstvo bez větších problémů vyrovná s letními odchody dosavadních opor do nejvyšší soutěže?

V létě jsme pustili tři klíčové hráče. Filip Hašek šel po skončení hostování ze Sparty do Bohemians Praha 1905 a Jakub Pešek a Elvis Mashike Sukisa přestoupili do Slovanu Liberec. Prvním pocitem našeho trenéra při představě, že tihle kluci odcházejí, bylo zděšení. Mohli jsme tomu zabránit, ale ani jsme nechtěli. Respektovali jsme nabídky Liberce, i když tam byly i jiné kluby. Liberec dal nejlepší podmínky. Každý je nahraditelný. Přišli noví hráči, a třeba za rok tady budeme stát, že musíme zase někoho prodat, abychom mohli hrát na této úrovni. Rozpočet je takhle postavený.

Jste tedy spokojený se současným kádrem?

Získali jme asi osm nových hráčů, například Havelku ze Sparty, co byl naposledy v Liberci, Grajciara, Mršiče, Ledeckého, Kovala. Tým je na druhou ligu dost silný a široký s velkou konkurencí. Když máte dvacet hráčů a čtyři jdou při zápase na tribunu, tak těžko něco vypustí v přípravě. Snaha o místo v sestavě je hnacím motorem.

Jak vnímáte aktuální druhé místo v tabulce během reprezentační přestávky?

Hypoteticky vzato: dvakrát prohrajeme a budeme pátí. Ale věřím, že mužstvo má zdravý základ. Nechceme skončit jako loni šestí, to byla ostuda. Hodláme být v první trojce. Soupeři se nás na to ptát nebudou. Musíme se věnovat sami sobě a každému zápasu zvlášť. Hráči tuhle soutěž znají a vědí, co je čeká.

Před Budějovicemi v tabulce figuruje jen FK Ústí nad Labem. Zaslouží si post lídra?

Ústečtí hrají dynamický fotbal, po křídlech. Nahoře jsou oprávněně i díky střelci Jindráčkovi, který dal v sedmi kolech pět gólů. Ale hned odešel do prvoligových Teplic, takže jim bude na podzim už chybět.

Sledujete i první fotbalovou ligu?

Asi jako všichni, co se pohybujeme ve fotbale. A srovnání s druhou ligou? Loňský druholigový vítěz Opava jako nováček nehraje v domácím prostředí, což je pro ně velký deficit.