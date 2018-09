Vysočina si přivedla nového Ikauniekse

Dál věří pobaltské cestě. Fotbalová Vysočina po lotyšském útočníkovi Davisu Ikaunieksovi, jenž jihlavský dres oblékal od léta 2016 do června 2018 a poté přestoupil do Jablonce, přivádí dalšího talentovaného reprezentanta do 21 let - dvaadvacetiletého defenzivního záložníka Germana Šleina. Urostlý Estonec dosud nastupoval za celek úřadujícího mistra FC Flora Tallin.