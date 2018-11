Exligová Zbrojovka doma prohrála, Hradec veze ze Znojma jen bod

Vlašimi se povedlo až na osmý pokus zvítězit venku a bodovala v pátém utkání v řadě. Po příchodu trenéra Ericha Brabce prohráli Středočeši pouze jednou a posunuli se do středu tabulky.

V Brně šli hosté do vedení již ve 2. minutě. Po pár sekundách hry gólman Melichárek fauloval Daa a Janda penaltu proměnil. Na 2:0 zvýšil po rychlém protiútoku Hadaščok, který je s devíti góly druhý v tabulce střelců. Domácím se povedlo jen snížit, když si v 36. minutě Štepanovský zpracoval kolenem Eismannův centr a zblízka skóroval. Další gól Brno nepřidalo a podzimní část soutěže zakončilo druhou porážkou za sebou.

Zbrojovce tak uniká čelo tabulky. "Jestli mě to mrzí? Spíš mě to vytočilo do extrému. Zbrojovka není hodna prohrávat takové zápasy, a už vůbec ne doma," nebere si trenér Pavel Šustr na klubovém webu servítky.

"Nejsem naštvaný na hráče, ale i na sebe. Přemýšlím, co jsme měli udělat jinak, neházím porážku jen na ně. Jsme tým. Naštvaný tak jsem hlavně na sebe. Realita je teď jasná - ztráta je velká, máme tři měsíce na přípravu a pak musíme vyhrát všechno. Jiná cesta není. Nemůžeme hodit za hlavu postup a říct, že na něj kašleme. Čeká nás válka, jestli se to podaří, budeme slavní. A jestli ne, tak si pak můžeme vyhodnotit, co jsme udělali špatně," přemítá Šustr.