Chceme zlomit to, co zatím nevyšlo, avizuje kapitán Vaculík motivaci Jihlavy

Už vás přebolely křivdy, které provázely Jihlavu po skandální jarní baráži s Karvinou? Neztrácíte motivaci znovu se poprat o první ligu?

Musíte všechno hodit za hlavu, když víte, že se to změnit nedá. Mrzí mě, že se s tím nedá nic dělat. Když vás ti lidi zlomí, ukazujete, že jste slabí. Rád bych přece jen zažil s Jihlavou postup, zkusím to tento rok. Uvidíme, jestli se to podaří. Máme odvahu a chceme zlomit to, co zatím nevyšlo.

Kterého hráčského odchodu z Jihlavy nejvíc litujete?

Počítali jsme s tím, že by mladý Pavel Šulc z Plzně mohl podzim ještě strávit u nás. Nakonec odešel do prvoligové Opavy. Kádr jsme se snažili nějakým způsobem doplnit. Víme, o čem je druhá liga a osa by měla být postavena zkušených hráčích jako jsou kromě mě Zoubele, Klobása, Lacko, Tlustý, Tijani. Ostatní jsou běhaví kluci, kteří dostávali šanci v přípravných zápasech a snad se ji chopí i v soutěži.

V přípravě jste si zahrál v Táboře i proti Teplicím. Není vám líto, že další konfrontaci s prvoligovými soupeři v Jihlavě v příštím období nepřidáte?

Takhle to neberu. V první lize jsem toho odkopal dost. I přátelák s Teplicemi byl dobrou prověrkou pro celé mužstvo, je to lepší, než s druholigovými týmy.

Co soudíte o kvalitě případných rivalů v boji o špičku?

Hodně silná bude Zbrojovka Brno, to je jasné. Na paty jí může šlapat Hradec Králové. Uvidíme, jak se prezentuje Dukla Praha. Počítám, že nahoře budou figurovat právě tyto celky. Ale někomu se může podařit skok na postupové příčky, jako to dokázaly v nedávné minulosti Ústí nad Labem a Varnsdorf, leč nepostoupily kvůli nevyhovujícímu domácímu stadionu.

Jak si zvykáte na dvojroli aktivního hráče a klubového funkcionáře. Jde to dohromady?

Už od zimy jsem neoficiálně ve vedení klubu jako člen představenstva a pracuji ve sportovním úseku. Dopoledne odtrénuji, pak jdu do kanceláře dělat, co je potřeba. Pořád jsem na e-mailu. Ale dá se to skloubit. Prvořadá je pro mě zatím hráčská část kariéry. Pokud mě chce trenér využít, musím být připravený jít na hřiště.