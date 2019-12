Závěr podzimu ovládla Zbrojovka, hlavně Přichystal s Machálkem

Podzimní část Fortuna Národní ligy vyvrcholila třemi listopadovými koly, v nichž si nejlépe počínali fotbalisté Zbrojovky Brno. Na domácím hřišti si poradili s Vyšehradem 4:1, Prostějovu nastříleli pět branek a podzim pak završili cennou a důležitou výhrou na půdě vedoucích Pardubic, kde do té doby nikdo jiný během podzimu nebodoval. I proto ocenění Hráč a Trenér měsíce míří do Brna, do rukou útočníka Jakuba Přichystala a kouče Miloslava Machálka.