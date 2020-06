Divočina v derby! Tři penalty a dva góly v nastavení

Východočeské derby mezi Chrudimí a Hradcem Králové nabídlo nevšední fotbalové drama až do poslední chvíle. Rozhodčí Houdek nařídil tři penalty, jen dvě byly proměněny. Oba rivalové dali po jednom gólu v nastavení, takže nakonec se zrodila remíza 2:2. „Zalekli jsme se něčeho, co nám bylo nabídnuto. Zaplaťpánbůh, že jsme alespoň bod získali,“ neskrývá rozpaky Zdenko Frťala, trenér Votroků.

Penalty dlouho určovaly vývoj zápasu. Na konci prvního poločasu první proměnil hostující Adam Vlkanova. Po hodině hry se naopak prosadila z penalty Chrudim zásluhou Ladislava Mužíka. Druhý pokutový kop pak hradecký Vlkanova neproměnil, překopl branku.

Infarktově bylo nastavení. V jeho druhé minutě prudkou ranou do šibenice vzbudil chrudimskou euforii Petr Rybička. Jenže domácí výhru neudrželi, remízu 2:2 stanovil Christian Frýdek.

MFK Chrudim🆚FC Hradec Králové 2⃣:2⃣ (0:1)

Branky⚽: 60. Mužík z PK, 90+2. Rybička – 44. Vlkanova z PK, 90+3. Frýdek.

„Výsledek mě bolí ani ne tak za mě, ale za hráče. Vždycky bolí, když se vám podaří dát gól v poslední minutě a necháte si vyrovnat. Tři body byly na dosah," lituje Jaroslav Veselý, trenér Chrudimi.

„Objektivně musím říct s klidnějšími emocemi, že před zápasem bych bod zřejmě bral. A bral bych ho možná ještě, když soupeř kopal druhou penaltu," netají kouč domácích.

Kvalitu nechali v kabině

Votroci promarnili možnost dotáhnout se bodově na druhé Brno.

„Vzhledem k průběhu a závěru je remíza určitě částečný úspěch, ale když vám zahrají standardně jen čtyři hráči, tak nemůžeme pomýšlet na úspěch," říká kriticky trenér Zdenko Frťala.

Jan Král z Hradce Králové, Petr Rybička z Chrudimi a Kristian Zbrožek z Hradce Králové během druholigového utkání.

Josef Vostárek, ČTK

„Z našich hráčů to kvalitní fotbalové, co v sobě mají, zůstalo v kabině. Jde o mentální nastavení, že v zápase neprodám, co umím na tréninku. Takto se můžeme bavit o tréninkových typech hráčů," stěžuje si Frťala.

Chrudim je v tabulce desátá.

„Na to, že naši kluci jdou zase zítra do práce a dnes také byli v práci, musím před nimi smeknout. Ukázalo se, že to s námi bude mít každý těžké. Pro naše hráče je také velká odměna, že jsme vydrželi kondičně až do konce. Věřím, že když budeme takhle bojovat a hrát, tak se sem nebude chtít nikomu jezdit," kvituje kouč Veselý.