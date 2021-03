Viktoria Žižkov poslala Praze 3 další nabídku odkupu stadionu

Fotbalová Viktoria Žižkov poslala vedení Prahy 3 další nabídku na odkup stadionu v Seifertově ulici. Nabízí dohodu, podle které by se klub zavázal, že do 20 let od podepsání smlouvy o prodeji postaví nový stadion na místě stávajícího, a pokud to z objektivních důvodů nebude možné, vybuduje tam tréninkové zázemí pro mládež. Na původním stadionu se má hrát do doby, než začnou stavební práce pro stavbu nového. Nabídku má ČTK k dispozici. Praha 3 po dnešním jednání požádala o její upřesnění.

Majitelem klubu se loni v lednu stal podnikatel Martin Louda a následně začal jednat s radnicí o odkupu stadionu. Žižkov nyní díky výjimce hraje domácí zápasy druhé ligy na Proseku, jelikož zastaralý areál v Seifertově nesplňuje podmínky k udělení profesionální licence. Další výjimku však nedostane, pokud na jeho stadionu nezačne rekonstrukce.

Jednání o odkupu se loni zasekla, podle vedení Prahy 3 majitel nepředložil dostatečné záruky, že stadion a pozemek, na kterém se nachází, budou trvale sloužit ke sportu. Nová nabídka, kterou předseda představenstva klubu Milan Richter odeslal radním a zastupitelům městské části ve středu večer, má tyto výhrady adresovat. Klub nabízí radnici právo zpětného odkupu po dobu 20 let pro případ, že majitel na pozemku podle dohody nepostaví nový stadion nebo nevybuduje tréninkové zázemí pro mladé sportovce.

Nabídka také zahrnuje, že klub do stadionu ihned investuje 25 milionů korun, protože to z důvodu nutnosti prodloužení profesionální licence spěchá. Rekonstrukci pak i dokončí za předpokladu, že se s radnicí dohodnou na odprodeji a bude určen jeho jasný a závazný harmonogram. Klub rovněž Praze 3 nabízí, že dá dalších 25 milionů korun do rozvoje sportu pro mládež v městské části.

Vedení Prahy 3 zatím nabídku blíže nekomentovalo. "Dnes proběhlo další jednání mezi Prahou 3 a Viktorií Žižkov. Praha 3 se novou nabídkou na odkup stadionu pečlivě zabývá a požádala o upřesnění některých bodů," uvedla mluvčí radnice Zuzana Křížková.

Richterův dopis radním zahrnuje také prosbu, aby městská část o nabídce rozhodla na jednání zastupitelstva 31. března. Důvodem je, že konečný termín k podání licenční žádosti u Fotbalové asociace ČR je 29. března s možností prodloužení maximálně do 13. dubna, a spolu s žádostí je nutné předložit i konkrétní plán rekonstrukce a budoucnosti stadionu.

"Pevně věříme, že současné znění nabídky je dobrým kompromisem pro obě strany," napsal Richter. Podle nabídky by měla být kupní dokumentace vyjma samotné kupní smlouvy připravena a podepsána do konce roku, kupní smlouva pak ihned po schválení Prahou 3 a hlavním městem, které je vlastníkem stadionu. Městská část ho má pouze ve správě. V případě, že by se Praha 3 s klubem domluvila, muselo by prodej schválit i celopražské zastupitelstvo.