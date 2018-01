Horváth: Trpišovský? Pokud to zvládne sociálně v kabině, Slavia bude hrát líp

Co říkáte na podzim v podání Viktorie?

Kéž by něco takového ještě někdy dokázala. Ale takový podzim bude těžko opakovatelný.

Kdo by mohl na jaře Plzeň potrápit?

Myslím, že pokud se Viktorka bude starat, jako doposud, jen o sebe, neměla by mít problém.

Může jí ovlivnit působení ve vyřazovací části Evropské ligy?

Vzhledem k tomu, že jsem v zápase s námi (Sokolovem) viděl dvě její jedenáctky, přičemž první by vyhrála ligu o patnáct bodů, a ta druhá by byla druhá o šest bodů... Plzeň má tak našlapaný kádr, že pokud nenastane problém v šatně, což nepředpokládám, tak jí to neovlivní. Když budu optimista, zápasy v Evropské lize můžou být čtyři, potom se může soustředit jen na ligu.

Největší konkurent Západočechů, pražská Slavia, sáhla po podzimu ke změně kouče. Co čekáte od nového trenéra Trpišovského?

Je to nepříjemná situace pro Jardu Šilhavého. Po všem, co pro Slavii získal, tak hned po půl roce, který nebyl úplně špatný, skončit... Plzeň měla exkluzivní sérii, za normálních okolností by Slavia hrála o titul. Logicky, tím, že přišel do Slavie sportovní ředitel Honza Nezmar, dorazil i trenér Trpišovský. Jsem na to zvědavý. Netroufám si říct, jestli to půjde nebo ne. Všechno ukazuje na to, že má kvalitu. Dokázal ji několikrát s mužstvem, které nebylo nabité top hráči. Pokud to zvládne sociálně v kabině, kde je několik cizinců, Slavia bude hrát líp.

Trpišovský prohlásil, že chce hrát se Slavií totální fotbal. Co tomu říkáte?

To bychom chtěli všichni. Totální fotbal znamená, že všichni hrají dopředu a všichni brání. Diváky to daleko víc baví, vidí víc zakončených útočných akcí. Pokud to bude ku prospěchu Slavie, ligy a českého fotbalu, je to jenom super.

Dá se totální fotbal aplikovat v Sokolově?

Dá, jenže by jsme měli po pěti zápasech jeden bod... To zlehčuju. Záleží, jak vyhodnotíte kvalitu a sílu hráčů v určité fázi hry

Jste spokojený s první polovinou sezóny?

Nerozjeli jsme ji dobře, konec byl ale dobrý, získali jsme hodně bodů. Máme na práci trochu klid. Konfrontace s Plzní ukázala, že špička první ligy je daleko před námi. Mladí kluci zblízka viděli, že je to fofr.

Lze srovnávat zimní přípravu v Sokolově a v Plzni?

Na přípravu v Sokolově máme přes dva měsíce, to je strašná fůra času. Řešíme za pochodu, jak s tím naložíme. V Plzni to bývalo maximálně šest týdnů. Jedna z věcí, kterou chci, je, udržet u hráčů dobrou náladu a chuť do tréninků. Tréninkové bloky proto budeme prokládat volnými dny.

Jste na svěřence v přípravě tvrdý?

Byl bych sám proti sobě, kdybych byl shovívavý. V profesionálním fotbale každý ví, že bez tvrdé přípravy být nelze. Jsou dny, kdy chuť není taková, ale je to potřeba.