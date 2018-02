Odchod Štohanzla je velkým oslabením, uvažuje trenér Táborska Nádvorník

Jelikož většina prvoligových celků je momentálně ještě na soustředění v zahraničí, využívají druholigové fotbalové celky k přípravě vzájemné zápasy mezi sebou. Tým FC MAS Táborsko se představil v Ústí nad Labem, kde vyhrál 2:1. Cílem Jihočechů na jaře bude se co nejdříve vzdálit sestupovému pásmu. „Jsme na půli cesty, chceme potřebné body uhrát co nejdříve,“ říká trenér Roman Nádvorník s výhledem do jarní části sezóny.

Co vám naznačil zápas v Ústí nad Labem proti předposlednímu týmu tabulky druhé ligy?

Každé utkání chceme vyhrát i během těžké přípravy. Je to odměna pro hráče za dřinu v tréninku. Víme, kde máme nedostatky a pracujeme na tom, aby kluci plnili pokyny a zápasy jsme zvládli.

V kádru vám chybí klíčový záložník Jan Štohanzl. Je to velké oslabení?

Samozřejmě bereme jeho odchod do německého Nuegersdorfu jako ztrátu. Když vám odejde fotbalista, který prošel řadou klubů, má na svém kontě přes dvěstědvacet prvoligových startů, a ještě stačí na druhou ligu, je to znát. Ale měli jsme s ním dohodu, že nám na podzim pomůže do zimy. Chtěl do zahraničí, což se mu povedlo a přejeme mu, ať se mu daří.

Takže jediným zkušeným pilířem sestavy zůstává stoper Jakub Navrátil.

Je to táborský odchovanec, který se přes Příbram, Plzeň, turecký Sivasspor a Mladou Boleslav před několika lety vrátil a dohrává kariéru doma. Svou kvalitou musí předávat zkušenosti mladým hráčům a pomoci nám.

Uvažujete ještě o nových posilách?

Předpokládá se, že až se prvoligové kluby vrátí ze svých soustředění, budou zužovat kádry. Uvidíme, jestli někde vyplave zajímavý hráč, který by byl použitelný.

Jak vzhlížíte k začátku jarní sezóny?

Pro nás to bude těžký start. Začínáme se Sokolovem, jedeme do Příbrami a hostíme Opavu. Nejdříve chceme posbírat tolik bodů, abychom byli zachráněni. Zatím jsme na půli cesty. Jaro bude těžší než podzim.

Táborsko tráví zimní přestávku na dvanáctém místě tabulky.

Musíme si uvědomit, že před rokem skončil majitel klubu a tým neměl s kým hrát, když skončilo sedm hráčů. Nevědělo se, jestli se do soutěže přihlásíme. Klub je v přechodném období bez majitele a bez financí. Záchrana bude úspěchem.