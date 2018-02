Podruhé jsem nějakým stylem přežil, glosuje brankář Vašek nové angažmá v Ústí nad Labem

Premiéru by si měl odbýt v sobotu 3. března na půdě lídra tabulky v Opavě, odkud pochází. A to vše se může odehrát jen měsíc před jeho 39. narozeninami. „Potřebuji nějakou výzvu," vysvětluje Vašek v rozhovoru pro Sport.cz svoji motivaci.

Po vašem vyřazení z kádru Baníku Ostrava o vás nebylo slyšet. Jak jste strávil zimu?

Už od předchozí sezóny mě provázely problémy s loktem a měl jsem naplánovanou operaci na polovinu prosince. Nakonec se mi podařilo protlačit, abych stihl operační zákrok už v listopadu. Jinak jsem po utkání na Spartě hledal zaměstnání a přihlásil jsem se na Úřadu práce doma v Opavě. To není nadsázka, takhle si mě vytáhl z pracáku poprvé už v roce 2016 tehdejší trenér Vlastimil Petržela do druholigového Baníku Ostrava. A letos v lednu přišla nabídka z Ústí nad Labem. Dvakrát jsem nějakým stylem přežil. Tím si nedělám image, tak to je.

Co rozhodlo, že jste se rozhodl právě pro Ústí nad Labem?

Nechci si jenom o půl roku prodloužit kariéru, hodlám týmu pomoci. Trenér Šimurka, který je v Ústí asistentem kouče Aleše Křečka a trenérem gólmanů, se mě zeptal, jestli bych měl zájem jít za nimi na sever Čech. Oba mě už totiž dříve vedli. Řekl jsem, že o tom popřemýšlím a poptám se doma. Pak se to nějak rychle udělalo ráz na ráz.

Jakou máte představu o sportovní stránce?

Po pravdě, každý trénink mě bolí. Někdy přijde nechuť, a právě proto potřebuji k fotbalu nějakou výzvu. Jdete do toho s tím, že máte cíl. Nebaví mě být v týmu, který hraje uprostřed, a jen proplouvat soutěží. Loni jsem měl touhu postoupit s Baníkem Ostrava do první ligy, což se splnilo.

Ústí nad Labem vstoupí do jarní části sezóny z předposledního místa druholigové tabulky. Jak to prožíváte?

Doufám, že překvapíme hned od začátku. Tým se postupně skládal během zimní přípravy. Přišli taky stoper Jakub Pokorný a útočník Alexandr Jakubov z Ostravy, takže se známe. Záchranu si musíme uhrát sami. Výchozí pozice je složitá, ale cítím, že se hra přece jen zlepšuje.

Vzhledem k bohaté kariéře jste nejspíš největší brankářskou osobností na druholigové scéně.

Takové úvahy vůbec neřeším. Nasbíral jsem za ta léta asi více zkušeností, než jiní fotbalisté v této soutěži, ale hlavně potřebujeme vyhrávat jako mančaft. Nezáleží na tom, co kdo má za sebou, prvořadé je, jak vypadáme na hřišti. Když budu chytat houby, půjdu si třeba hačnout na lavičku.

Na stadiónu v domovské Opavě jste před rokem chytal ve druhé lize za Baník Ostrava. Nyní tam přijedete s Ústím. Bude to výjimečná záležitost?

Ústeckým klukům jsem zdůraznil, že když vyhrajeme, bude to super. Už jsem se jich ptal, co by chtěli za vítězství. Mě by klidně těšila i výhra 4:3, a bylo by fuk, že jsme inkasovali tři góly. Druhá liga je hrozně nepříjemnou soutěží a jakýkoli bodový zisk na hřišti favorita je cenný.