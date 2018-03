Za Ostravu si zahrál i v Turecku, na jaře ale Pokorný pomáhá Ústí

Do Ústí jste přišel koncem února poté, když jste se nevešel na užší soupisku Baníku Ostrava. Co bylo důvodem?

Baník získal stopera Václava Procházku z Turecka. A Ostravští staví na zkušenostech, jaké zatím nemám. Je tam nově i další stoper Psyché. Konkurence v obraně se notně zvýšila, což je zdravé pro kvalitu. Věřím, že Baník první ligu zachrání.

S jakou vlastní bilancí jste Baník opouštěl?

Při postupové sezóně do první ligy jsem nastřádal devatenáct druholigových zápasů, na podzim jsem už v první lize stihl skoro všechny. A byl jsem v Baníku prakticky až do konce zimního přípravného období.

Největší zážitky v ostravském dresu?

Souboje s pražskou Slavií, ale i předtím ještě ve druhé lize doma s Opavou. Hlavně kvůli vynikající divácké kulise, hráli jsme před třinácti tisíci fanoušků.

Jací jsou prvoligoví útočníci?

Nepříjemní. Po silové stránce je výborný Jan Holenda z pražské Dukly, taky Tomáš Zajíc ze Slovácka.

Jak se stavíte k faktu, že v Ústí nad Labem nejsou při vší úctě k druholigovým klubům špičkové fotbalové podmínky?

Myslím, že je tady ale dobré zabezpečení. Na skromnější prostředí jsem zvyklý ze Znojma, odkud jsem šel do Ostravy. I v Ústí jsou jako ve Znojmě takové rodinné fotbalové poměry.

Patříte do širšího kádru reprezentační jedenadvacítky. Jak vidíte svou pozici?

Je lepší být na očích v první lize, ale pro mě je důležité, abych pravidelně hrál i druhou ligu. A v Ústí k tomu budu mít snad dostatek příležitostí.

Už jste se v Ústí etabloval i po fotbalové stránce?

Stihl jsem závěr přípravy mužstva a ve stoperské dvojici jsem nastupoval s Jirkou Pimparou, který má prvoligové zkušenosti ze Slovanu Liberec. Ale celá jedenáctka je kompaktní, v kádru má Ústí devatenáct hráčů. Největší osobností je brankář Petr Vašek, se kterým jsem byl ještě na podzim v Baníku Ostrava. Při postupu Baníku do první ligy uhájil v minulé sezóně osmnáctkrát čisté konto. To není náhoda, je to nejzkušenější gólman ve druhé lize.