Všechny zápasy jsou na ostří nože, říká o druhé lize pardubický trenér Krejčí

Zastavme se nejprve u hráčského kádru. Jak vnímáte zimní odchody čtyř opor do prvoligových klubů?

Mužstvo na podzim výborně šlapalo. Vynucené změny jsou zásahem do základní sestavy. Křapka a Ladra se vrátili po pardubickém hostování do Mladé Boleslavi, Surzyn do Olomouce a Piroch zamířil do Jablonce, když u nás hostoval z Plzně. Doufám, že budou na Pardubice vzpomínat v dobrém, my na ně určitě. Prvoligové kluby si jich všimly, což je pocta i pro Pardubice. Snažíme se pracovat s mladými hráči. Zmíněná čtveřice má perspektivu před sebou a snad jsme je nějakým způsobem připravili na prvoligovou etapu.

Jak jste řešili doplnění mužstva?

Pokud jde o jména, přišel jen Tomáš Čelůstka, bratr reprezentačního obránce Ondřeje Čelůstky. Jinak jsme zařadili mladé fotbalisté, kteří jsou na začátku kariéry. Budou sbírat zkušenosti. Jsme po startu jara a každý další zápas ukáže, jak na tom budeme ohledně výkonnosti.

Považujete bod z Ústí nad Labem za zisk nebo ztrátu?

Ceníme si i remízy, protože jsme hráli na půdě předposledního celku tabulky, který se posílil o řadu nových hráčů a bojuje naplno o záchranu. Pokud budou Ústečtí přistupovat se stejným úsilím doma proti každému soupeři, těžko tam bude někdo vyhrávat.

Jaké jsou pardubické ambice?

Co nejvyšší. Chtěli bychom uspět co nejvíce. Před třemi lety například Varnsdorf skončil v soutěži druhý a zajistil si po sportovní stránce postup do první ligy, i když ji nakonec nemohl hrát kvůli nenaplnění dalších podmínek. Rozumím tomu, že zázemí pro postup mají Opava, Příbram, České Budějovice.

Co tedy očekáváte od jarního průběhu soutěže?

Není tam celek, který by takříkajíc o nic nehrál. Aspiranti na postup jsou zřejmí, ale ani střed tabulky není jistotou k jasné záchraně. A dole se bojuje o každý bod. Všechny zápasy jsou na ostří nože.