Třinec přišel o výhru v nastavení, v Pardubicích se ani nehrálo

Třinec poslal do vedení ve 27. minutě Slovák Bedecs z penalty. V 66. minutě se domácí radovali podruhé, ale rozhodčí Dedičův gól neuznal, protože Šumbera bránil ve výhledu brankáři Bolkovi.

Sokolov si v závěru vypracoval tlak. Ve druhé minutě nastavení se Glaser dostal k odraženému míči a přízemní střelou vyrovnal. Třinec nevyhrál v druhé lize už čtyři zápasy.

Pardubické hřiště nevyhovělo

Druhý dopolední duel mezi Pardubicemi a Vítkovicemi byl hodinu před plánovaným výkopem odložen kvůli nezpůsobilému terénu.

„Je to hodně podmáčené, včera celý den pršelo a dnes to začalo i přimrzat. Během deseti minut hry by bylo hřiště otočeno vzhůru nohama a bylo by po fotbale," řekl pro web pardubického klubu kapitán Jan Jeřábek.