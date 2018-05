Šesti góly v posledních šesti zápasech dotáhl Opavu do ligy. Je to sen, přiznává Puškáč

Fotbalovou pohádku prožívá v Opavě útočník David Puškáč. Ještě v minulé sezóně kopal rodák z Karviné třetí ligu za Petřkovice, o víkendu oslavil s Opavou postup do první ligy. Nepříliš zkušený fotbalista nebyl v týmu Romana Skuhravého jen do počtu. V této sezóna už nastřílel jedenáct gólů, z toto šest v posledních šesti zápasech. Trefil se i do branky Příbrami ve středečním utkání 28. kola druhé ligy. „Je to skutečně sen. Během dvou let si mi změnil teď život. To jsem si nikdy ani nepředstavoval,“ smál se 25letý útočník.

Vám ten konec sezóny vychází naprosto famózně. Posledních šest zápasů a v nich šest gólů. Kde se to ve vás bere?

Teď se to tak sešlo, je to až neuvěřitelné. Zaměřil jsem se více na práci v šestnáctce, mám ale i potřebné štěstí. Kluci mě zásobují výbornými centry. Je to práce celého týmu, já jsem na tom hrotu jenom a zakončuju. Musím klukům za to děkovat.

Někdo na tom hrotu je a ty góly nedává. Asi nestačí tam jenom být, co říkáte?

Je to moje práce a snažím se ji dělat na sto procent.

Jak jste prožívali ty dny od neděle, kdy bylo jasné, že postupujete do ligy?

Bylo hodně příjemné na mobilu vidět ten výsledek z Varnsdorfu, po kterém bylo jasné, že tam jsme. Ale škoda, že se to nepodařilo už na té Olympii (1:1). Byli tam s nám fanoušci a ty emoce s nimi jsou vždy větší. Ale je to nádhera.

Šli jste do utkání s Příbramí s větším klidem. Užít si ho?

Asi to budou teď hezké dva týdny. Chceme ale druhou ligu vyhrát, takže to nemůžeme zabalit. Ale užijeme si to, to určitě.

Jak se těšíte do ligy? Loni jste hrát ještě třetí nejvyšší soutěž za Petřkovice. Bude to velká změna?

Je to jednoduché: těším se úplně moc. Před dvěma roky jsem si vůbec nedokázal představit, že bych tu ligu mohl někdy hrát. Jsem Opavě za tu možnost strašně vděčný. Budu do toho šlapat a pokud mi dá trenér Skuhravý důvěru, tak si to budu užívat na sto procent.

Věříte si s tímhle mančaftem na první ligu?

Mančaft máme vynikající, určitě budou i nějaké posily. Loni v poháru jsme dokázali být konkurenceschopní a došli jsme přes Slovácko, Plzeň, Brno a Boleslav až do finále. Ale tohle je na trenérovi a vedení.

Celý tým je vousatý. Kdo to vymyslel?

Ani nevím. Ke mně se to doneslo, ale moc nadšený jsem z toho nebyl, protože mi žádné vousy nerostou, a ještě si je musím barvit. Vypadám jako úplný idiot (smích). Ale jsme tým a museli jsme do toho jít všichni.

Zatímco Opava slaví, vaší rodné Karviné se v lize nevede. Jak prožíváte to, že se může stát, že nahradíte v lize právě ji?

Zažil jsem tam těžké období, ale nepřeju jim, aby sestoupili. Je tam nové vedení, dobré zázemí. Nehráli špatný fotbal, bohužel body nesbírali, měli spoustu remíz a jsou dole.