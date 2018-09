Z uprchlického tábora do Ligy mistrů. Slavný klub zaplatí za hráče skoro půl miliardy

Bitva o zázračného mladíka je u konce. Slavný německý velkoklub vyhrál přetahovanou o hvězdičku z MLS a vysází za ni v lednu skoro půl miliardy korun. Momentálně sedmnáctiletý křídelník Alphonso Davies hraje za Vancouver Whitecaps. Experti soudí, že je to nový Gareth Bale a Bayern Mnichov za něj zaplatí největší odstupné, jaké kdy klub za hráče z MLS dal. Bohaté kluby z Premier League tentokrát utřely nos.

Příběh mladého fotbalisty by mohl být námětem pro americké filmy se šťastným koncem. Narodil se totiž v uprchlickém táboře v Ghaně v roce 2000. Právě tam zamířili rodiče hráče, když začala druhá občanská válka v Libérii. Šlo o život, cesta byla nebezpečná, bylo těžké přežít, získat jídlo. „Museli jsme nosit i zbraně, to byl jediný způsob, jak přežít. I když nikdo samozřejmě nechtěl střílet," přiznal fotbalistův otec Debeah.

Vše dopadlo dobře. Pár urazil stovky kilometrů až našel útočiště v utečeneckém táboře u Buduburamu na východě Ghany. Právě tam se narodil 2. listopadu Alphonso a strávil v táboře prvních pět let svého života. Nakonec se však rodině povedlo přesídlit do kanadského Edmontonu. A tam to všechno začalo. Talentované dítko se díky školní iniciativě dostalo k fotbalu a v patnácti letech už si zahrál mladík za rezervní tým Whitecaps FC. O měsíc později slavil svůj první gól.

Netrvalo dlouho a s nabídkou přišel trenér Carl Robinson, který hrál v anglické Premier League. Chtěl, aby talent nastoupil za první tým a stal se druhým nejmladším fotbalistou, který kdy kopal MLS. Tím nejmladším byl Freddy Adu.

Nový Gareth Bale

„Alphonso má všechny atributy, které vidíte u nejlepších hráčů, ať už jde o výšku, nebo vytrvalost a tempo. Chtěl jsem ho dostat do prvního týmu, vnímal jsem jeho energii, jeho hlad po hře," svěřil se kouč. „Pořád jsem myslel na to, abych mu dal šanci. Povídá se o mnoha talentech, kteří možnost ukázat se nikdy nedostali. Byl sice hubený a na začátku prohrával souboje, ale jakmile zesílil, i další trenéři uznali, že to v sobě prostě má," dodal.

V loňském roce dostal Davies kanadské občanství, takže si už v šestnácti kopnul za národní tým Kanady. A ocitl se v hledáčku Manchesteru United, Chelsea či Liverpoolu. Nakonec ale bude pokračovat v kariéře v Německu.

„Alphonso má mentalitu Robbieho Keana. Ale svými fotbalovými dovednostmi je jako Gareth Bale. S tím jsem hrál ve Walesu a řekl bych, že Alphonso je na stejné úrovni. Rozdíl je v tom, že Alfonso se stěhuje do velkého klubu v sedmnácti, Gareth dostal šanci až později," naráží trenér na to, že mladý fotbalista bude brzy hráčem Bayernu. „Tenhle neuvěřitělný příběh ukazuje, jak krásný fotbal může být. Dokáže plnit sny," dodal Robinson.