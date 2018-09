Duel dvou účastníků Evropské ligy skončil smírem, Leverkusen poprvé vyhrál

Utkání dvou účastníků Evropské ligy začal lépe domácí Frankfurt, který poslal do vedení v 26. minutě z dorážky Fernandes. Vyrovnání zařídil v 54. minutě z pokutového kopu Forsberg, který překonal gólmana Trappa při jeho stém startu v dresu Eintrachtu střelou doprostřed branky.

Trenér Mohuče Sandro Schwarz nasadil do zápasu s Leverkusenem základní jedenáctku s věkovým průměrem necelých 23 let, což byla nejmladší sestava v klubové historii v bundeslize. Zápas rozhodla jediná situace z 62. minuty. Brandt nacentroval z pravé strany do pokutového území a míč uklidil do branky hlavou Havertz. Německý záložník potvrdil střeleckou formu, když navázal na dvě branky z utkání Evropské ligy proti Razgradu.