Srbský střelec Jovič pomohl Frankfurtu pěti góly rozstřílet Düsseldorf

Parádním střeleckým představením pokazil Jovič návrat bývalého trenéra Eintrachtu Friedhelma Funkela do Frankfurtu. Nynější kouč Düsseldorfu spadl po čtvrté prohře v řadě se svým týmem na poslední místo tabulky.

K pěti brankám Joviče se dvěma góly přidal Sebastien Haller. Ten ve 20. minutě otevřel skóre z pokutového kopu za ruku, kterou rozhodčí nařídil až po konzultaci s videem. Do poločasu domácí po dvou trefách Joviče vedli už 3:0. Haller gólově zahájil i druhý poločas, na snížení hostů pak odpověděl dalšími třemi trefami Jovič.

Hráč srbské reprezentace do 21 let vylepšil svou letošní střeleckou bilanci na sedm branek a dostal se do čela tabulky kanonýrů bundesligy.