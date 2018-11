Monchengladbach je doma stále stoprocentní, Brémy chválí Pavlenku

„Pavlas war unser Superman. Wir mussten am Ende aufmachen, weil wir nicht ohne Punkt nach Hause fahren wollten. Toll, dass er uns in dieser Phase im Spiel gehalten hat.“ - So der Torschütze über den Torwart. 🎙️



👉 https://t.co/BxIYZ88nBd#Werder | #scfsvw pic.twitter.com/Li0vh1z7WK