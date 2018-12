Petrák si s Norimberkem troufá. Teď jeho klub čeká srážka s gigantem

Nováček si zatím nemůže moc vyskakovat. Znovu hraje v německé bundeslize o záchranu. Pro českého legionáře je však Norimberk ideální štací. „Cítím se tady velmi dobře a v průběhu uplynulých let jsem se zase o něco posunul. Postup do bundesligy byl skvělý, ale nemělo by se jednat o poslední úspěch, na který jsme společně dosáhli,“ řekl Ondřej Petrák nedávno pro Kicker.