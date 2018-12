Bitva o Bavorsko přichází! Rivalita je obrovská, potvrzuje český pohárový hrdina

Jak sezony jdou, výchozí postavení před bitvou o Bavorsko se nemění. Favorizovaný gigant proti skromnému outsiderovi. „Překvapení však není nikdy vyloučeno. Fotbalová rivalita mezi Bayernem a Norimberkem je obrovská. Pochopí ji plně jen ten, kdo tady žije. I teď s nováčkem bundesligy vyrazí do Mnichova na sedm tisíc fanoušků,“ hlásí před sobotní bitvou (přímý přenos od 15.30 na Televizi Seznam) internacionál Tomáš Galásek. Současný asistent u české reprezentace odehrál za FCN dvě sezony, v roce 2007 s ním vyhrál Německý pohár. Usadil se a žije v Eckentalu, pohodové vesničce poblíž Norimberka.

Hrával jste za Tilburg a Ajax Amsterdam, pak přišel Norimberk. Kam ve své kariéře dvouleté angažmá v jeho službách řadíte?

Hodně vysoko. Po Holandsku jsem poznal ještě prestižnější ligu. Na Ajax také byly plné stadiony, venku 15-20 tisíc. V bundeslize jsou návštěvy dvakrát větší, všechno je tam vlastně dvojnásobné.

A vy jste dokázal vyhrát Německý pohár.

Velká událost, protože jsme ho pro Norimberk získali po dlouhých 35 letech a teď se zase dalších dvanáct čeká, jestli náhodou... Mrzí mě, že ve druhé sezoně jsem byl kapitánem týmu, který sestoupil. Ale když mě někdo v Norimberku potká, dodnes mi říká, že jsem pohárový hrdina. Zisk poháru překrývá všechno, i sestup.

Norimberk hraje o záchranu a na půdě giganta se mu dnes nedávají velké naděje.

Velké iluze si nedělám. Bayern se po krizi zvedá a prestižní zápas ho může usadit do sedla ještě víc. Norimberku se venku příliš nedaří. Na Schalke dostal pět gólů, v Lipsku šest a v Dortmundu sedm. Mám dojem, že budou rádi, když znovu nedostanou větší příděl. Ale jak říkám, jde o specifický vyhrocený zápas.

Trenér Jaroslav Šilhavý (vlevo), fyzioterapeut Martin Janoušek a asistenti Tomáš Galásek a Jiří Chytrý během tréninku reprezentace.

Vlastimil Vacek

Smlouvu s Norimberkem nedávno prodloužil český záložník Ondřej Petrák, který by se měl na Bayernu objevit v základní sestavě. Máte ho pod dohledem, je možné, že ho využijete v reprezentaci?

Má smůlu, že v záloze je teď velká konkurence. V posledním zápase nezbylo místo ani pro Vláďu Daridu, což už je co říci. Ondrovi moc nepomáhá ani forma jeho týmu. Před třemi lety však odehrál na české půdě vynikající šampionát jednadvacítek, kde podával velmi vyspělé výkony. Předpoklady má a sledujeme ho, ale jak říkám, přetlak ve středové řadě je velký.

Bayern momentálně ze čtvrté příčky ztrácí devět bodů na vedoucí Dortmund. Myslíte, že po šesti letech bundesligové hegemonie tentokrát titul nezíská?

V posledních sezonách bývalo jasno de facto deset kol před koncem. Podle mě se teď klidně bude hrát o titul až do úplného konce. Bayern se nevzdává, na týmy před sebou bude tlačit v každém kole. Jeho šéf Hoeness uznává, že Dortmund je aktuálně lepší. A s nadhledem říká: Šest let jste tvrdili, že je soutěž nudná, tak teď ji máte zajímavou... Vedení se postavilo za trenéra Kovače, na zimu chystá posily. Máme se ještě na co těšit.