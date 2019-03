Konfrontace s Tottenhamem potvrdila, že těžké období máme za sebou, věří kouč Dortmundu, že už bude jen lépe

Alespoň jedno pozitivum na bídných posledních týdnech završených vyřazením z Ligy mistrů mohou fotbalisté Borussie Dortmund najít. „Samozřejmě že jsme z Champions League vypadnout nechtěl, ale teď se můžeme soustředit na bundesligu a boj o první příčku,“ nechal se slyšet švýcarský kouč ve službách Borussie Lucien Favre poté, co v úterní noci nestačil jeho tým na Tottenham ani v domácí odvetě a s milionářskou soutěží se musel rozloučit.

Krize provázející Borussii jako by neměla mít konce. Vždyť z posledních osmi soutěžních zápasů vyhrála jediný, takže v ligové tabulce přišla o sedmibodový náskok z podzimu a vede před mnichovským Bayernem už jen díky lepšímu skóre. Ale i toto aktivum je relativní, neboť obhájce titulu má skóre horší jen o dva góly.

Právě proto by měl být pro Dortmund sobotní zápas 25. kola se Stuttgartem příležitostí, aby nepříznivou bilanci konečně zlomil. Zda se mu to povede, můžete sledovat zítra od 15.15 v přímém přenosu Televize Seznam.

Kouč Lucien Favre je přesvědčen, že nejhorší období má jeho mužstvo za sebou, protože konfrontace se Spurs už signalizovala obrat k lepšímu.

„V prvním poločase jsme hráli velice dobře a proti dobrému soupeři jsme si připravili mnoho šancí," připomínal příležitosti kapitána Reuse či třeba Götzeho, které ovšem góly neskončily. Brankář Tottenhamu Lloris svůj tým hned několikrát podržel, takže po změně stran stačilo, aby udeřil Kane a snaha Borussie smazat tříbrankové manko z prvního osmifinále v Londýně se rozplynula zase do ztracena.

Sestřih odvetného osmifinálového zápasu Ligy mistrů Dortmund - Tottenham

„Nikdo ale hráčům nemůže upřít, že by nebojovali. Byl to on nich velice dobrý výkon. Už jsme se zase vrátili k našemu standardu, v němž teď chceme pokračovat i v bundeslize," kvitoval úterní vystoupení i sportovní ředitel Borussie Maichael Zorc.

Děkoval přitom fanouškům, kteří zůstávají s mužstvem i v dobách zlých, což během střetnutí s Tottenhamem opětovně potvrdili. „Jejich podpora je skutečně výjimečná," těší ředitele Borussie a trenéra samozřejmě také.

Na diváky bude Dortmund spoléhat i v sobotu, protože zápas s VfB Stuttgart nebude zdaleka tak snadný, jak by se snad mohlo při pohledu na tabulku zdát.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Augsburg - Dortmund (2:1)

„Stuttgart hraje podstatně lépe než v první polovině sezony. Mužstvo našlo svůj herní styl, organizace obrany také dobře funguje, takže to není pro nikoho příjemný protivník. Ostatně, v posledních zápasech dokázali herní i výsledkový progres, neboť remizovali 1:1 v Brémách a porazili 5:1 Hannover, takže se přiblížili příčkám znamenající záchranu," varoval trenér Favre, že partie s šestnáctým Stuttgartem rozhodne nebude jednoduchá.

🗯 #Favre: "Reus und Götze haben es am Dienstag gut zusammen gemacht. Ob sie am Samstag auch zusammen auflaufen, werden wir sehen. Es ist ein mögliches Modell." #BVBVFB pic.twitter.com/cfHRDk1ojt — Borussia Dortmund (@BVB) 7. března 2019

I on je ale přesvědčen, že jeho mužstvo už krizi překonalo a zase začne vyhrávat. „Alespoň v to doufám. Těžkým obdobím si projde téměř každé mužstvo a já věřím, že už je za námi. Vyrovnali jsme se s ním a jsme zase pozitivně naladěni," tvrdí domácí kouč Favre, jemuž trochu starostí nadělalo onemocnění tří hráčů základní sestavy.

„Zápasí s virózou, zatím netrénují, ale uvidíme, jak na tom do soboty budou," potvrdil, ale jména proradit nechtěl.

„Každopádně je před námi deset posledních kole, do nichž jdeme pozitivně naladěni. O titul budeme bojovat s Bayernem až do konce," slíbil sportovní ředitel Michael Zorc, že Borussia nemíní obhájci titulu vedení v tabulce přenechat