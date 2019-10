Jak obrat Bayern o body? Výkon na hranici možností a taky je třeba mít štěstí, tuší gólman Koubek

Konečně! Tomáš Koubek sice dostal od Bayernu dva góly, ale jeho Augsburg uhrál s gigantem sympatickou remízu 2:2. Český gólman si tak mohl vychutnávat dobrý pocit o výsledku, o kterém se konkurentům může jen zdát. „Pokud chcete vyhrát nebo alespoň remizovat s takovýmhle soupeřem, tak musíte mít štěstí a většina týmu musí zahrát na hranici možností a samozřejmě já musím něco pochytat. Všechno se to povedlo a díky tomu máme bod," vykládal nadšeně Koubek.

Český gólman se do nejvyšší soutěže stěhoval v létě z francouzského Rennes, kde byl jedničkou. Touha vyzkoušet si kvalitní a náročnou soutěž, jakou Bundesliga bezesporu je, jej ale posunula do Augsburgu. A teď si připsal v jeho dresu báječný výsledek.

„Věřím, že nám díky tomu naroste sebevědomí a že se nám na to podaří navázat v dalších zápasech," doufá Koubek. O síle Bayernu se nemá cenu bavit, vždyť třeba v Lize mistrů deklasoval Tottenham na jeho hřišti 7:2. V německé nejvyšší soutěži je pak sice třetí, ale prohrál jen jednou a na první příčku ztrácí jen bod.

Kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski oslavuje gól.

Costas Baltas, Reuters

Remízu s bavorským gigantem bere celý Augsburg jako odrazový můstek k lepším výsledků. Pohled na tabulku se nikomu z klubu nezamlouvá. „Ačkoliv jsme obrali o body aspiranta na titul a největšího favorita, tak jsme se díky výsledkům ostatních týmů propadli až na šestnácté místo. Myslím, že všichni očekávají, že budeme hrát na spodku tabulky, ale my to tak rozhodně nechceme nechat," burcuje český gólman.

https://www.facebook.com/TomasKoubekofficial/videos/571329863408610/

Nezbývá než rvát se o body v každém zápase, kdy proti Augsburgu stojí soupeři hrající o pohárové příčky. „Týmy, které jsou dole s námi ještě přijdou a na ty musíme být nachystaní a předvádět stejné výkony jako proti Bayernu. Augsburg prošel v létě spoustou změn v kádru a naší ambicí je dát dohromady tým, který který se nebude zaobírat pouze hrou o záchranu," věří Koubek v to, že po těžkém začátku bude jeho tým přidávat vítězství a posune se v tabulce do klidného středu. „Chceme na místa, kde budeme hrát bez stresu z bojů o záchranu. Tým má svůj potenciál a já jsem si jistý, že se to ještě ukáže," dodává.

A jaký úkol staví před sebe samotného. „Mojí hlavní ambicí je adaptovat se na novou soutěž i prostředí, poznat soupeře a být vždy dobře připraven na zápas. Zlepšit se a sbírat co nejvíce momentů, jaké jsem měl v sobotním zápase," konstatuje Koubek.

Vyhlíží sice další zápasy, to ale neznamená, že uplynulé duely hodil za hlavu. Přemýšlí třeba o utkání s Mönchengladbachem, jež Augsburg prohrál 1:5. „Více než moje chyba mě mrzí výsledek, protože nechci dostávat v zápasech tolik gólů. Mám to asi opačně než většina lidí, kteří se zajímají jen o ten čtvrtý gól. Já jsem spíše řešil ostatní branky. Ty jsem si musel rozebrat, jestli se něco nedalo udělat lépe, protože takovéhle situace budu řešit i v následujících zápasech," přiznává.

Neúčast v reprezentaci mrzí

V hlavě se také musel srovnat s tím, že po přestupu do německé nejvyšší soutěže přišel o místo v národním týmu. „Upřímně mě hodně zarazila zpráva o tom, že jsem se nevešel do nominace a samozřejmě mě mrzelo, že jsem nemohl být u vítězství proti Anglii," hlásí z Německa.

Brankář Augsburgu Tomáš Koubek inkasuje gól v utkání s Bayernem. Vpravo záložník mnichovského celku Philippe Coutinho

Puchner Stefan, ČTK

I ve Francii přišly chvíle, kdy se musel prát o své místo a Koubek se nevzdává ani tentokrát. Věří, že se vše zase obrátí k lepšímu i v reprezentaci. „Jak to už v životě bývá, člověk se musí sebrat a něco změnit. Hlava u brankáře dělá opravdu hodně," prohlásí nejprve. Z úspěchu národního týmu se tak těšil alespoň na dálku. „Doufám, že po výhře s tak kvalitním týmem, jako Anglie bezesporu je, se trochu změní pohled českých fanoušků a médií na náš tým. Myslím, že by bylo ku prospěchu všech českých sportovců, aby se úspěch řešil se stejným nadšením, jako neúspěch," dodává.