Šli na mě šestkrát sami, byl jsem absolutně bez šance, mrzelo Koubka po nakládačce od Dortmundu

Vyprodaný stadion Augsburgu se v sobotu topil v euforii. Favorizovaný Dortmund si dlouho nevěděl rady s domácí defenzivou, navíc sám měl obranu děravou. Ale nakonec domácí fanoušci i 27letý brankář Tomáš Koubek opouštěli arénu zklamaní. Český reprezentant inkasoval pět gólů. Po situacích, kdy byl odsouzený jen do role diváka bez šance zasáhnout.

Dokážete přiblížit, jak velké je zklamání po prohře v utkání, kdy dvakrát vedete o dvě branky na domácím stadionu?

V tréninku jsme se připravovali na kombinační akce Dortmundu. Studovali jsme vše u videa, pak simulovali výpady Borussie na trávníku. Jenže samostatné nájezdy jsme nečekali. Byl jsem při těch gólech absolutně bez šance.

Sice jste po přestávce rychle inkasoval, ale když hosté vzápětí dostali třetí branku, nic nenasvědčovalo obratu. V čem byl problém?

V prvním poločase, a ještě část druhého, jsme soupeře velmi dobře napadali. Ale nejde tak hrát devadesát minut. Nepředstavoval jsem si, že na mě hráči Borussie půjdou prakticky šestkrát sami. To ani není jejich typický styl. Vlastně jen první branka sobotního zápasu přišla z akce, která je Dortmundu vlastní. Přesně takovým způsobem nás rozdrtili v prvním vzájemném utkání na začátku podzimu, kdy nás doma rozebírali prakticky do šroubku. Rychlá kombinace až do pokutového území. Ale aby chodili dva na jednoho nebo úplně sami třicet čtyřicet metrů...

Marná byla snaha českého gólmana Tomáše Koubka. Devatenáctiletý norský útočník Erling Haaland v soutěžní premiéře za Dortmund třikrát skóroval.

Michaela Rehle, Reuters

I přes pětibrankový příděl jste vypadal velmi klidně, spoluhráčům jste za fatální chyby na trávníku nedával. Vyříkali jste si vše v šatně?

Soustředím se sám na sebe. Nikomu jsem nic nevyčítal. Za stavu 2:0 a 3:1 jsme měli hrát jinak. Jenže místo abychom přešli k větší defenzivě, dál jsme je presovali. A z únavy plynuly chyby. Navíc kluci jsou dost zkušení, aby se podobný scénář podruhé neopakoval, aniž bych jim to já zdůrazňoval.

Dvakrát jste vedli o dvě branky, ale nemáte ani bod. Nepoznamená ztráta tak dobře rozehraného utkání váš tým do dalších zápasů?

Mohli jsme nabrat sebevědomí a odrazit se definitivně k boji o první polovinu tabulky. Mrzí mě, že jsme utkání nedotáhli k vítěznému konci, bylo to nadějně rozjeté. Ale rány k fotbalu prostě patří. A já jsem se na podzim přesvědčil, že máme hodně odolné mužstvo.

Český brankář Augsburgu Tomáš Koubek dělal co mohl, nakonec ale v bundesligové bitvě s Dortmundem inkasoval pětkrát.

Weller Tom, ČTK