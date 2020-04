Liverpool chce německou mašinu na góly, vypadá to ale, že utře nos

Fotbalový Liverpool připomíná nenasytnou šelmu. Když se tým v rudých dresech dostane na hřiště, je to takřka stoprocentní záruka ofenzivní podívané, kdy budou padat branky. Anglický tým se netají přáním, že by ale rád útok posílil. Rád by získal německou mašinu na góly. Manažer Jürgen Klopp by rád angažoval svého krajana Timo Wernera z Lipska. Generální ředitel bundesligového klubu Oliver Mintzlaff se ale nechal slyšet, že o útočné eso nepřijde.

Je tedy odchod Wernera aktuální a bude se v létě kanonýr, který dal za Lipsko 27 gólů za 36 zápasů, stěhovat na Ostrovy? Šéf RB Lipsko je prý absolutně klidný. „Timo mi ani nenaznačil, že by chtěl odejít," posílá v rozhovoru pro Sky Sports do Anglie jasný vzkaz. Kanonýr má smlouvu v německém klubu až do roku 2023. „Nemusí nikam odcházet."

Čtyřiadvacetiletý Werner ale už v minulosti hovořil, že by si případně jednou za Liverpool zahrál. V Lipsku ovšem věří, že k tomu v nejbližší době nedojde a pár let bude pálit v dresu RB. Sky Sport také uvažuje nad tím, na jaké místo v sestavě Reds by s hráčem manažer Klopp počítal, protože na Wernerově pozici kope pravidelně Roberto Firmino.

Německá hvězda začala svou profesionální kariéru ve VfB Stuttgart, do Lipska se Werner stěhoval v roce 2016. Za klub odehrál 150 utkání a dal 88 gólů.