Dortmund vyřadil Aubameyanga z týmu pro zápas s Herthou

Aubameyang byl potrestán poté, co zmeškal týmovou poradu před nedělním utkáním s Wolfsburgem. Nyní byl potrestán znovu a zaznamenal už třetí disciplinární prohřešek za posledních 14 měsíců. "Auba trénuje v Dortmundu. Máme dojem, že se nesoustředí na sto procent. Uvidíme, jestli to zabere," řekl sportovní ředitel Borussie Michael Zorc.

Spekulace, že by za problémy s Aubameyangem byl odchod do Arsenalu, funkcionář odmítl, přestože kouč londýnského celku Arséne Wenger prohlásil, že osmadvacetiletý útočník by do jeho týmu zapadl.

"S Arsenalem nejsme v kontaktu," řekl Zorc. "Myslím, že Arséne Wenger by se měl spíš starat o výkony hráčů jeho týmu," dodal v narážce na pětizápasovou sérii Arsenalu bez vítězství a až páté místo v Premier League. Dortmund je v bundeslize čtvrtý a Aubameyang je se 13 góly druhým nejlepším střelcem.