Na lavičku nejsem zvyklý! Darida zažívá v Hertě složitý návrat po zranění

Počítal jste s takovým scénářem?

Návrat se trochu změnil v boj o sestavu. Upřímně, ani jsem nepočítal, že bych první zápasy byl v základu. Spíš je to o postupném začleňování se do sestavy.

Čekal jste však, že si zahrajete tak málo?

Tak to zase ne... Myslel jsem, že budu hrát víc. Ale například zápas v Brémách byl ovlivněný zraněními, i průběh byl jiný, než jsme si představovali. Asi i to sehrálo roli, že jsem nenastoupil.

Pozice náhradníka je vám cizí, teď jste ji zažil třikrát po sobě. Jak se s tím v hlavě perete?

Složitě, musím s tím hodně bojovat. Nejsem na lavičku zvyklý, je to pro mě nová situace. Rozhodně ale nic nevzdávám! Na každém tréninku se snažím trenéra přesvědčit, že jsem zpátky ve formě, ve které jsem byl před zraněním. A tudíž že si zasloužím hrát od začátku.

Na vašem místě se chytil mladý německý záložník Maier. Jste překvapený?

Věděl jsem, že Arne je dobrý. Je mu devatenáct, přišel z akademie, vnímám ho jako velkého konkurenta. Dalším je kapitán Skjelbred. Není tedy lehké dostat se zpátky na hřiště.

Kouč Dárdai vám přes média vzkázal, že musíte přidat plyn. Lze to vůbec, když patříte dlouhodobě mezi nejběhavější hráče bundesligy?

Nevím, co na to v první chvíli říct. Prostě dělám všechno, jak dřív. Dřu na maximum, cítím, že jsem připravený. Musím jen ukázat, že mám vyšší kvalitu než konkurenti.

Situaci vám zkomplikovalo zranění kolene. Zprvu to vypadalo na rychlý návrat, poté přišly komplikace. Co přesně jste měl za problém?

Největší potíží byla diagnostika. Magnetická rezonance ani rentgeny totiž nic neukázaly. Vypadalo, že koleno je v pořádku. Fyzioterapeuti si mysleli, že bolest v koleni souvisí s problémem na třísle nebo se zády. Když se však koleno po třech týdnech nezlepšilo, rozhodl se doktor pro artroskopii. Uvnitř kolene nalezl pliku. Měkkou tkáň, která nemá žádnou funkci, ale z nějakého důvodu se zanítila. Pak už to šlo rychle. Čtrnáct dnů po operaci jsem běhal, za další týden jsem už individuálně trénoval naplno i s míčem.

Mohla by být vaše cesta do základu rychlejší, vzhledem ke špatnému vstupu mužstva do jara (2 body ze 3 zápasů)?

Představovali jsme si lepší start. Chtěli jsme minimálně čtyři body. První zápas se nám nepovedl výsledkově, hra byla solidní. Poté jsme přišli o výhru s Dortmundem. A teď v Brémách, upřímně, jsme za bod rádi. Domácí byli mnohem lepší.

Na podzim Hertha vypadla z Evropské ligy i z Německého poháru. Bylo by zklamáním, pokud byste neskončili na pohárové příčce?

Řeknu to takhle: chceme se pohybovat v první desítce. Pokud možno, abychom se koukali spíš nahoru než za nás. Samozřejmě, přivést do Berlína podruhé v řadě evropské pohár by bylo skvělé.