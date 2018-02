Jak se dá ztratit vyhraný zápas? Dva Češi to poznali na vlastní kůži

Po osmi minutách to pro Werder vypadalo na večer snů. Vedení 2:0 na půdě favorita mohlo svádět k myšlenkám na senzaci. Jenže ta se nekonala. I když Pavlenka mezi tyčemi čaroval, nakonec čtyřikrát lovil míč ze své sítě.

Nejprve útočníci rozebrali defenzivní řadu Werderu a on inkasoval do prázdné branky, podruhé neměl nárok proti ráně do šibenice. V prodloužení pak Pavlenku soupeř propálil po hezké akci zblízka a podobně vyhlížela akce, kterou Leverkusen pečetil výhru.