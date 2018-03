Batshuayi hrdinou Dortmundu, výhru vystřelil ve čtvrté minutě nastavení

Dortmundský fotbalista Michy Batshuayi (uprostřed) oslavuje se spoluhráči gól do sítě Frankfurtu.

Vestfálský celek v poslední čtvrthodině dvakrát ztratil vedení. Nejprve na vlastní gól Russe odpověděl Jovič, ale hned za dvě minuty vrátil domácím vedení Batshuayi. V poslední minutě hosté ale opět srovnali zásluhou Bluma.

Ani to však domácí nesrazilo, ihned se vrhli do útoku a ještě před závěrečným hvizdem se prosadili potřetí. Míč si ve vápně zpracoval Batshuayi a potvrdil, že je pro Dortmund skvělou náhradou za Aubameyanga, který přestoupil do Arsenalu. V devátém startu dal sedmou branku.