Slovák Janečka se vrací. V Karviné podepsal roční kontrakt

„Univerzál Marek Janečka se po půl roce stráveném v Trnavě vrátil k nám, kde podepsal roční smlouvu. Hned potom se přesunul za týmem na soustředění do Ustroně, kde se odpoledne zapojí do přípravy!" uvedl oficiální facebookový profil MFK Karviná.

Fotbalový univerzál Marek Janečka přišel do Karviné poprvé v roce 2016 taktéž z Trnavy. Krátce před startem jarní části minulé sezony Fortuna ligy ale ve Slezsku 36letý fotbalista rozvázal smlouvu, která mu měla skončit 30. června letošního roku.

„V Trnavě jsem dostal nabídku na rok a půl dlouhou smlouvu s možností po skončení aktivní kariéry dalšího pracovní vytížení ve Spartaku. Jsem rád, že mi vedení MFK vyšlo vstříc a domluvili jsme se. Byly to krásné tři roky," vysvětloval tehdy Janečka.

V Karviné oblíbený fotbalista odehrál za tři roky 85 mistrovských utkání, z toho 72 prvoligových a vstřelil 7 gólů (5 prvoligových). V Trnavě Janečka v jarní části ligy odehrál 14 zápasů, gól ani přihrávku si nepřipsal. Přesto své působení hodnotil kladně. „Myslím, že jsem v Trnavě splnil to, co jsem si předsevzal a co Spartak chtěl. Pomohl jsem klubu v krizovém režimu a získal pohár. Moje mise tím končí," uvedl pro klubový web Spartaku Janečka, který v Trnavě získal svou první profesionální trofej v kariéře. „Mám možnost v Karviné po skončení kariéry nadále pracovat. Nebylo nad čím váhat, protože v Trnavě jsem po změně majitelů budoucnost z pohledu další práce už neviděl," dodal Janečka.

tom, Sport.cz