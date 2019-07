Jablonec utrpěl debakl s Bielefeldem a zranil se mu Kubista

Čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy proti sedmému týmu druhé německé ligy od úvodu tahal za kratší konec. Jablonečtí inkasovali v každém z poločasů po dvou brankách, z toho jeden gól si dali vlastní.

"Je to hodně tvrdá porážka. Jsme v přípravě, ale to nemění nic na tom, že bychom neměli takhle vysoko prohrát. Výsledek mrzí. Zápas si musíme rozebrat. Nevstoupili jsme do něj špatně, měli jsme dvě šance, jenže vzápětí dostaneme gól, druhý dostaneme gól roku a třetí si dáme sami. Celkově jsme ale tahali za kratší konec. Musíme se zkonsolidovat, měli bychom si říct, že takhle to nejde," uvedl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

Už v 26. minutě musel kvůli zranění střídat obránce Vojtěcha Kubistu. "Na prvním místě mě štve, že se nám znova zranil Kubista. Podle doktora to vypadá na křížové vazy. Domů nám odcestoval i zraněný Jugas, takže jsme tu zůstali prakticky s jedním stoperem, což je Břečka. Teď musíme řešit tyhle nepříjemné personální věci," dodal Rada.

První porážku v letní přípravě utrpělo Slovácko, které nečekaně prohrálo s osmým týmem uplynulé sezony slovenské ligy Senicou 1:2. Roli favorita nenaplnily ani Teplice, které ztratily dvoubrankové vedení a s druholigovou Jihlavou pouze remizovaly 2:2.

Bohemians 1905 v Rakousku proti Apollonu Limassol nehráli. Kyperský soupeř utkání na poslední chvíli zrušil kvůli tomu, že po úterním zápase s Libercem přišel o osm hráčů.