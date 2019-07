Kanga je nespoutaný, ale snaží se vyslyšet mé představy. Zatím ne stoprocentně, přiznává kouč Sparty

Slovo titul z něho nevypadne, ale je zřejmé, že na něj myslí. Stejně jako celá Sparta, protože martyrium pěti posledních let vyplněné druhými, třetím a jednou dokonce pátým místem je příliš dlouhé. Pro vedení, pro fanoušky také. „Sportovní ambice jsou samozřejmě jasně dané,“ věcně říká nový kouč letenských fotbalistů Václav Jílek a přidává, že k jejich naplnění bude třeba podpory příznivců, získání respektu u soupeřů a pochopitelně aktivní a agresivní hra, kterou mužstvu ordinuje.

Na cestu za novou a samozřejmě úspěšnější tváří Sparty se vydáváte už v neděli. Stačila vám až neskutečně krátká letní příprava, abyste si vytvořil alespoň představu o ose týmu, kolem níž by se měla skládat základní sestava?

V hlavě ji nosím, ale jde i o to, jak rychle se vrátí zraněný Frýdek a Costa.

Nebylo to ale nejspíš snadné tak rychle poznat hráče, které jste převzal, a seznámit se s těmi, které vám sportovní vedení přivedlo...

Pořád jsem ve fázi objevování a mapování kádru, protože bylo opravdu náročné udělat si během čtyř týdnů definitivní obrázek o všech hráčích. Zvláště s ohledem na velké množství absencí. Proces poznávání proto pokračuje. Skryté vlastnosti a schopnosti jednotlivců se totiž projeví až v momentě, kdy se mužstvu nedaří a je zapotřebí se vyrovnat se složitější situací.

A do toho jste navíc potřeboval proniknout do herního stylu, který má mužstvo zažitý.

Nejen proniknout, ale hlavně vyvolat jeho změnu , protože chceme a musíme hrát aktivněji a agresivněji, než hrála Sparta dosud. I tady půjde pochopitelně o dlouhodobý proces, zatímco změnu v myšlení hráčů jsme museli vyvolat okamžitě.

Guelor Kanga ze Sparty oslavuje gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Proto tolik pohovorů s hráči?

Kupříkladu s Kangou jsme seděli čtyřikrát či snad dokonce pětkrát a mluvili s ním o našich požadavcích a představách. Je to nespoutaný fotbalista, který má své vnímání fotbalu a ke všemu má hodně rád balon. A když ho nemá, vynucuje si ho i v prostorech, které nejsou ideální.

Takže už jste ho poznal a víte, co s ním?

Je jedním z technicky nejvybavenějších hráčů s velkým herním přehledem a inteligencí, ale jak už jsem říkal - je hodně nespoutaný, Při trénincích však pracuje dobře, a proto jsme s ním mluvili o záměrech, které máme a na něm chceme, aby je plnil.

Slyší na vaše představy?

V posledních dvou přípravných zápasech snahu měl, i když nešlo o stoprocentní reakci na úkoly a naše požadavky. Skutečnou reakci a odezvu ovšem zjistíme až v prvních soutěžních zápasech.

Sparťanský obránce Semih Kaya.

Vlastimil Vacek, Právo

A co třeba takový Kaya, který se vrátil z hostování v Galatasarayi Istanbul zpátky na Letnou?

Jeho snaha reagovat na naše podněty je přímo obrovská. Jeho velkým plus je navíc vítězná mentalita, kterou má v sobě, stejně jako energie, kterou vyzařuje do mužstva. Na kabinu má dobrý vliv a projevuje se jako vůdčí osobnost, což jeho spoluhráči vnímají pozitivně.

Z hostování by se měl vrátit i kamerunský legionář Mandjeck. Jaká bude jeho budoucnost ve Spartě?

Po účinkování na Africkém poháru národů v reprezentaci Kamerunu má nyní dovolenou a jeho budoucnost se bude řešit v nejbližších dnech. Pro Spartu může být zajímavým hráčem.

Jak se zdá, zahraniční akvizice u vás našly otevřenou náruč. Nepřemýšlíte ještě o příchodu nějaké posily a doplnění kádru?

Pokud by se naskytla zajímavá příležitost, určitě bychom se o ní byli schopni bavit. Kádr je sice téměř uzavřený, ale stále debatujeme o jednom či dvou hráčích. Nikoli snad o konkrétních jménech, ale o postech v sestavě, na kterých potřebujeme zvýšit konkurenci. Ale jak říkám, je to jen o případné šanci, pokud by se nabídla.

I z toho je možné dedukovat, že s návratem pětice dlouhodobě zraněných hráčů to nijak nadějně nevypadá. Nebo je snad naděje, že by se někdo z nich vrátil do kádru v průběhu podzimu?

Nejblíž k tomu má Pulkrab, ale i ten by se mohl vrátit až v závěru podzimu. Dočkal, Kadlec, Drchal ani Panák skutečně nebudou na podzim k dispozici.

Od zkušeného Libora Kozáka si Sparta hodně slibuje.

sparta.cz

Přemýšlel jste už i tom, komu svěříte kapitánskou pásku?

Frýdkovi, protože je to hráč spjatý s týmem, který má fotbalové kvality a sparťanské srdce k tomu. V úvodu podzimu ale ještě k dispozici nebude, takže jsou připraveni dva zástupci. Costa, který se už do mužstva vrací, a Kozák. Jde sice o nového hráče ve Spartě, ale respekt už si získal.

Takže on bude součástí základní osy, o které byla řeč v úvodu, i sestavy, s níž počítáte pro nedělní úvodní ligové střetnutí se Slováckem?

Osu týmu v hlavě mám, o sestavě mám ale zatím jasno jen z osmdesáti procent.