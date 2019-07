Příbramské mrzely zahozené šance

„V první půli jsme měli malinko víc ze hry, ale vytěžili jsme jen jeden gól. Především dvě standardky Zemana jsme měli zužitkovat. Po změně stran měly víc ze hry Teplice, ale dvě velké šance jsme měli my. Zejména ten Škodův lob měl skončit v síti. Vzadu jsme udělali jedinou chybu a Teplice ji potrestaly, jinak vyloženou šanci hosté neměli," konstatoval kouč domácích Roman Nádvorník.

O jediný gól domácích se postaralo trio nových hráčů Martin Zeman, Marko Alvir, Michal Škoda, který skóroval. „Tihle tři jsou velice zkušení fotbalisté, od nich očekáváme, že nám pomohou. S nimi jsem byl spokojený. Radost mi ale udělali stoper David Šimek a levý bek Mihailo Cmiljanovič, kteří nastoupili v lize poprvé a zvládli zápas výborně. Smekám i před gólmanem Markem Boháčem, který se vrátil do ligy po více než čtyřech letech. Prodělal operaci křížového vazu a menisku. V přípravě se ukázal velmi dobře. Pro mne bylo nejtěžším rozhodnutím, jestli poslat do branky jeho nebo Ondru Kočího. Nakonec jsem ukázal na Marka," přiznal kouč.

Michal Jeřábek (ve žlutém) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

K cílům pro novou sezónu pak řekl: „Jednoznačně se vyhnout baráži. Nebude to ale jednoduché. Vždyť nám s Janem Matouškem, Ruslanem Mingazovem a Tondou Fantišem odešlo jednadvacet gólů, které nastříleli v minulém ročníku. Věřím ale, že si s tím poradíme."

Mareš byl hodně zklamaný

Po téměř osmi letech se vrátil do Teplic útočník Jakub Mareš, který hostům v Příbrami zachránil bod. „Nejsem spokojený, spíš hodně zklamaný, přijeli jsme do Příbrami pro tři body. Nakonec máme jeden, i když jsme ve druhé půli byli lepší. Měl jsem vpředu méně míčů, než bych potřeboval. Pravdou je, že to byl typický první zápas sezóny, víc soubojový než fotbalový," konstatoval.

V úporném souboji Daniel Trubač (vlevo) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

O trochu spokojenější byl trenér Stanislav Hejkal. „Hráli jsme to, co jsme chtěli, byli agresivní na míči, víc jsme ho drželi, ale to platilo jen do vzdálenosti třiceti metrů od soupeřovy branky, dál jsme byli jaloví. V první půli nám nefungovali krajní záložníci, zlepšilo se to přesuny v sestavě a příchodem Pavla Vyhnala. Po změně stran jsme byli lepším týmem, a také Jakub Mareš dostával víc míčů, které potřebuje. Spokojený tak mohu být jen s tím, že máme bod ze hřiště soupeře, což je plus," konstatoval.