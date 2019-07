Po deseti měsících je slávistický útočník Tecl zpátky. Po zranění natěšený nejvíc v životě

Takto by chtěl slávistický útočník Stanislav Tecl co nejdřív oslavovat další góly, které v červenobílém dresu vstřelí.

Musela to být muka se deset měsíců léčit a jen zpovzdálí sledovat, jak váš tým kráčí za titulem, vítězstvím v domácím poháru a Evropskou ligou postupuje až do čtvrtfinále...

Smůla, že jsem nemohl být na hřišti a na všechno se díval jen z tribuny. Vždyť třeba takové utkání se Sevillou bylo zážitkem na celý život. Fanoušci se o něm budou určitě bavit ještě za deset let.

Krátkou letní přípravu už jste ale s mužstvem absolvoval, takže jste asi pořádně nažhavený na chvíli, kdy vás trenér zase pošle na hřiště.

Nejvíc v kariéře. Užívám si každý trénink, stejně jako každý přípravný zápas. Zatímco kluci si během krátké letní přestávky nestačili ani pořádně odpočinout, já už se nemohl dočkat, až nová sezona začne.

Zraněný Stanislav Tecl ze Slavie na nosítkách.

Vlastimil Vacek, Právo

Nažhavený jste, nachystaný také?

Ale ano, i když je samozřejmě pořád znát, že jsem dlouho nehrál. Bude přece jen ještě chvíli trvat, než budu připravený stoprocentně.

Letošní fotbalové léto bylo atypické, neboť přestávka byla extrémně krátká a příprava tudíž hodně náročná. Nepociťoval jste nějaké zdravotní problémy? Je operované koleno v pořádku?

Jednou mi během soustředění oteklo. A protože jsme cestovali dvě hodiny do dějiště přípravného zápasu, dohodli jsme se s trenérem, že utkání raději vynechám. Kdybych nastoupil, mohlo se stát, že další tři čtyři dny nebudu schopen trénovat.

Jinak žádné potíže?

Absolvoval jsem celou přípravu a nepotřeboval jsem žádné úlevy. Sám jsem nečekal, že všechno zvládnu a naběhám toho tolik, co ostatní. Bylo to hodně náročné, protože jsme měli jen pět dnů na to, abychom odtrénovali stejné kvantum, na které jsme v minulých letech potřebovali jednou tolik času. I proto nám na soustředění ubrali trenéři jedno volné odpoledne, které jsme dřív mívali. Doufám, že v zápasech se mi všechno vrátí.

Útočník Stanislav Tecl

Vlastimil Vacek, Právo

Ani podvědomě nemyslíte na zranění, které vaši kariéru zbrzdilo? Nemáte obavy, aby se snad neobnovilo?

Někde v sobě to člověk má a hlídá se. Ale spíš při trénincích než v zápasech.

Po deseti měsících jste zpátky v mistrovském kádru. Jak těžké teď bude prosadit se do sestavy?

Ve Slavii je to vždy těžké. Teď obzvlášť, protože příprava byla krátká a nebyl čas se připravit, jak jsem býval zvyklý.

Navíc se i konkurence zvýšila, protože přišel bahrajnský reprezentant Hilál...

Je úplně jiným hráčem než třeba já nebo Milan Škoda. Ovládá balon, udrží ho, je těžké mu ho vzít. Útočník, který nám chyběl, další dílek do sestavy, který nám může pomoci k tomu, aby letošní sezona byla stejně úspěšná jako minulá.

Slavia v ní bude válčit zase na třech frontách, což představuje pro široký hráčský kádr určitou výhodu. Sestava se bude měnit a pravděpodobnost, že se dostanete na hřiště, bude tudíž větší.

Ono by ani nebylo dost dobře možné, aby všechny zápasy odehrálo jen jedenáct lidí, to by nešlo fyzicky zvládnout. Každý proto dostane šanci a bude záležet jen na nás, jak ji využijeme.